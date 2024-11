Oggi, alle ore 19:00, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per domare un incendio scoppiato in un magazzino situato nel popoloso quartiere di Vescovatello, in via Gaetano Salvemini.

All’arrivo dei soccorritori, una densa colonna di fumo avvolgeva parte dell’edificio, con fumo visibile proveniente dalla serranda chiusa di un garage. Per affrontare l’emergenza, i vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzature specializzate per scardinare la serranda e accedere direttamente al magazzino, dove le fiamme si erano propagate.

Grazie all’intervento tempestivo e mirato, l’incendio è stato rapidamente spento, evitando che le fiamme si propagassero ai piani superiori. Tuttavia, questi ultimi sono stati interessati solo dalla colonna di fumo. Fortunatamente, non si registrano feriti.







Le cause del rogo sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.