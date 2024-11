Il Lions CluIl Lions Club Crotone Host promuove la partecipazione civica con un evento sul ruolo dell’UE

Crotone, 23 novembre 2024 – Il Lions Club Crotone Host, presieduto da Tiziana Paletta per l’anno sociale 2024/2025, organizza un evento dal titolo “Local is the new center: l’UE parte da noi”, un dibattito pubblico dedicato alla partecipazione civica nel contesto europeo.

L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre, a partire dalle ore 11:00, presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone, e sarà rivolta a studenti e giovani interessati a comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell’Unione Europea.

Il dibattito offrirà un’occasione per esplorare i meccanismi attraverso cui i cittadini possono influenzare il processo decisionale europeo. Saranno analizzate le opportunità offerte dall’UE, come l’accesso ai finanziamenti diretti e indiretti, e i modi per rendere il dialogo tra istituzioni e cittadini più inclusivo.

Esperti e accademici con una solida esperienza nel campo delle istituzioni europee condivideranno le loro conoscenze e prospettive.







ADVERTISEMENT

L’evento vedrà la partecipazione di due relatori di rilievo:

Carmine Nino , Direttore delle Relazioni Istituzionali Europee presso UTOPIA e membro del Consiglio di Amministrazione dal 2023. Laureato in Economia e con un master in Comunicazione, Management e Finanza delle NGO, Nino ha svolto ruoli di primo piano nel Parlamento Europeo come Advisor del Primo Vice Presidente e Capogruppo del Gruppo Socialists & Democrats. La sua carriera include esperienze istituzionali e un forte impegno nel mondo Lions , dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di Presidente Distrettuale del Distretto Calabria-Basilicata-Campania.

, presso e membro del dal 2023. Laureato in Economia e con un master in Comunicazione, Management e Finanza delle NGO, Nino ha svolto ruoli di primo piano nel come del Primo Vice Presidente e Capogruppo del Gruppo Socialists & Democrats. La sua carriera include esperienze istituzionali e un forte impegno nel mondo , dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di del Distretto Calabria-Basilicata-Campania. Claudio Di Maio, docente di Diritto dell’UE e di Protezione internazionale dei migranti presso l’Università della Calabria. Dal 2021, Di Maio è membro dello staff del Centro Europe Direct dell’Università Roma Tre e della Cattedra Jean Monnet “European Values in the Online Digital Environment”. Con un’esperienza accademica internazionale, è anche direttore del Seminario Permanente di Studi Internazionali di Napoli. Parte del mondo Lions dal 1998, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello distrettuale e nazionale, promuovendo le relazioni istituzionali all’interno del club.

L’evento rappresenta un momento di riflessione e dialogo sull’importanza del contributo dei cittadini e degli stakeholder nelle decisioni europee. Grazie agli interventi dei relatori, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i temi legati alla partecipazione attiva, al dialogo istituzionale e alle opportunità offerte dall’Unione Europea per i territori locali.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera avvicinarsi alle dinamiche dell’UE e scoprire come il legame tra locale e globale possa essere motore di cambiamento.