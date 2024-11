Rocca di Neto, 20 novembre 2024 – È un momento di grande fermento per il calcio locale. Nel giro di poche ore, i canali social dell’ASD Rocca di Neto 1966 e degli Amatori Neaithos hanno annunciato due importanti acquisti che promettono di accrescere il prestigio delle rispettive squadre e di portare Rocca di Neto al centro della scena calcistica provinciale.

L’ASD Rocca di Neto 1966, impegnata nel campionato di 1ª Categoria, ha ufficializzato il tesseramento di Alessandro Otranto Godano, classe 1997, un’ala sinistra di grande talento. Cresciuto calcisticamente tra le file del Crotone, il giovane giocatore ha maturato un’esperienza significativa nei campionati di Serie C e Serie D, militando in squadre come Rende, Cerignola, Fiorenzuola e altre realtà calcistiche di rilievo.

Godano non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un elemento strategico per la squadra: la sua esperienza a livello professionistico lo rende un valore aggiunto per l’ASD Rocca di Neto, che punta alla promozione diretta, dopo la delusione dello scorso anno.







Sul fronte del campionato amatoriale, anche gli Amatori Neaithos – nati quest’anno per volontà della Pro Loco Neaithos APS di Rocca di Neto – hanno messo a segno un colpo di mercato di grande risonanza. La squadra, che partecipa al campionato LND – Amatori Girone C, ha tesserato Vincenzo Stasi, classe 1977, ex giocatore del F.C. Crotone e della Silana.

Stasi, conosciuto per il suo carisma e per la sua esperienza, rappresenta un innesto di valore non solo tecnico, ma anche umano per la squadra. Il suo arrivo va ad arricchire una rosa già competitiva, che può contare su calciatori come Pasquale Apa, ex Cosenza Calcio con oltre 100 presenze in Serie B; Giuseppe “Pepè” Montesano, protagonista di lunghe stagioni tra Serie C e D; e Giuseppe Turano, anch’egli con un passato nel F.C. Crotone.

Con l’acquisto di Stasi, gli Amatori Neaithos dimostrano di voler lasciare il segno nel campionato, puntando a costruire una squadra in grado di competere per le prime posizioni.

I due annunci rappresentano un chiaro segnale per gli appassionati di calcio della provincia: Rocca di Neto vuole diventare un punto di riferimento per il calcio, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come fucina di talenti e terreno fertile per il rilancio di ex professionisti.

Con giocatori di questo livello, l’ASD Rocca di Neto 1966 e gli Amatori Neaithos stanno trasformando Rocca di Neto in un vero e proprio polo calcistico, capace di attirare l’attenzione e il rispetto di avversari e appassionati.

E con la nascita quest’anno di una terza squadra di calcio, l’ASD Rocca Ferdinandea, una cosa è certa: il calcio a Rocca di Neto non è mai stato così vivo.