Martedì 26 Novembre a Rocca di Neto si terrà l’evento Cibo e Territorio, organizzato dai Discenti dell’ITS Fondazione Pinta e del Gal Kroton.

Comunicare e far conoscere il territorio attraverso il cibo è il principio base del corso della Fondazione ITS Pinta turismo evo-eno-gastronomico con sede a Rocca di Neto. Ogni piatto non è altro che un intreccio di alimenti, storia, cultura e tradizione di un territorio e del suo popolo. La cucina, attraverso i cinque sensi, diventa un’occasione per raccontare ciò che la terra offre: il patrimonio culturale e l’identità dei luoghi. Per chi mangia, è un viaggio alla scoperta di tradizioni e valori culinari millenari.

I Discenti del corso si cimenteranno nel rispondere alla domanda: Quale cibo e ricetta della tradizione usereste per raccontare il territorio del Marchesato Crotonese? Dovranno farlo attraverso ricette tradizionali, senza rinunciare a qualche incursione innovativa.







I piatti saranno preparati presso il ristorante Arnò, che metterà a disposizione le proprie strutture per l’evento, previsto per Martedì 26 Novembre dalle ore 12:30. Per la preparazione verranno utilizzate esclusivamente materie prime stagionali e locali messe a disposizione dal Gal Kroton.

Durante l’evento, i Discenti saranno chiamati a raccontare i piatti, descrivendone le peculiarità, la storicità e la località. Osservatori speciali dell’iniziativa saranno l’UNPLI Crotone e gli Chef. Inoltre, sarà presentato il sito realizzato dal corsista Achille Brasacchio, una vera e propria vetrina dedicata al territorio del Marchesato Crotonese.