In occasione della Giornata Internazionale dell’Albero, questa mattina, il Comune di Crotone ha dato concretezza a questo importante appuntamento attraverso un’operazione di riqualificazione della “strada parco” di via Peppino Impastato con la piantumazione di venticinque tamerici di oltre tre metri.

Attività che rientra nel piano di azione del verde pubblico che nel 2024 ha visto la piantumazione di centinaia di alberi in tutta la città.

All’iniziativa, con il sindaco Voce, il vice sindaco e assessore al Verde Pubblico Sandro Cretella, e il presidente della V Commissione Consiliare Paolo Acri, hanno partecipato Paolo Asteriti del WWF, Rosaria Vazzano di Legambiente, e una delegazione di alunni del Liceo Scientifico “Filolao”.

Guidati dalla maestria dell’operaio comunale specializzato Antonio Veltri, sono stati proprio i ragazzi i protagonisti della piantumazione di alcuni degli alberi su via Peppino Impastato.

“Stiamo puntando molto sulla rigenerazione della città, sulla riqualificazione del verde pubblico, stiamo piantando centinaia di alberi in tutta la città. La presenza di questi ragazzi, così come delle associazioni, è importante, perché si tratta di un momento di condivisione di una volontà unica: quella di costruire bellezza nella nostra città”, ha detto il sindaco Voce.







“Quella di oggi è una operazione concreta, una attività di riordino estetico in quanto precedentemente sono stati espiantati e recuperate alcune specie esistenti che saranno reimpiegate in altri contesti e piantati i tamerici che daranno una uniformità visiva lungo tutta la strada. Inoltre, si provvederà su via Peppino Impastato all’inerbimento integrale della strada”, ha detto il vice sindaco Cretella.