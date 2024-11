Venerdì 22 novembre, presso la sede del Polo Tecnico Professionale sito a Le Castella, il Lions Club Crotone Marchesato ha promosso il convegno “Il diabete: una malattia di proporzioni epiche”, preceduto da uno screening gratuito rivolto agli studenti maggiorenni.

Il professore Giovanni Greco, che ha fatto le veci della dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Longo, ha ringraziato il Club Lions, sempre attivo sul territorio e particolarmente vicino agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Le Castella, con i quali in passato ha organizzato altre interessanti iniziative. Il dottore Santino Caccia, nella duplice veste di socio Lions e di medico di continuità assistenziale, ha eseguito la sua lezione introduttiva al diabete, focalizzando l’attenzione sull’aspetto alimentare e più precisamente sulla dieta mediterranea, considerata la dieta sana per eccellenza. Il prof. dott. Roberto Iuliano, gastroenterologo presso l’Azienda ospedaliera universitaria “R. Dulbecco” di Catanzaro, ha poi dato avvio alla sua lectio magistralis sul diabete, interessando e sorprendendo i ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto, i quali hanno manifestato un notevole interesse e una grande curiosità per l’approccio pratico e innovativo utilizzato dal noto medico catanzarese.







ADVERTISEMENT

Infine, il presidente del Club, l’avvocato Romolo Villirillo, ha spiegato agli studenti che la lotta al diabete è una delle grandi sfide mondiali che il Lions Club International ha fatto propria negli oltre 200 paesi del mondo in cui è presente. Le attività di screening gratuite, le campagne di supporto all’educazione alimentare nelle scuole e i convegni tematici costituiscono una rete di azioni sinergiche finalizzate alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Soltanto una valida educazione sanitaria, unita alla cultura di una corretta alimentazione, potrà favorire una diagnosi tempestiva della malattia.

Al termine del convegno, la scuola ha voluto ringraziare il Lions Club e i suoi relatori, offrendo un ricco buffet di aperitivo e, per l’occasione, presentando due nuovi cocktail analcolici, ovviamente senza zucchero, dedicati al Club medesimo. Il service si è svolto in un clima di grande cordialità e rispetto, suggellato dalla promessa che in futuro non mancheranno altre iniziative Lions che potranno rendere protagonisti gli studenti di questo Istituto.