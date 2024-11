Nei giorni 20 e 21 Novembre 2024 a Crotone il Presidente dell’Associazione Artisti Eccellenze Calabresi Anna Maria Schifino premia Il maestro orafo Michele Affidato e l’Associazione Libere Donne . – Affidato viene premiato per i prestigiosi gioielli fatti a mano curati nei minimi particolari da un nobile design.

Un panorama mondiale della gioielleria Calabrese.

Le sue opere hanno premiato personaggi del gota del cinema mondiale, tra cui: Sophia Loren, Oliver Stone, Richard Gere, Francis Ford Coppola, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Christopher Lambert, kabir Bedi e tanti altri di alto rilievo. Tra i tanti incarichi ricevuti, spiccano i premi speciali che dal 2010 realizza per il Festival di Sanremo.







Non solo arte, la sensibilità porta il maestro da sempre ad interessarsi per il sociale, arrivando a essere insignito della nomina ad Ambasciatore Nazionale Unicef.

Nel corso della sua esperienza artistica, affascinato e appassionato dell’arte sacra, si è dedicato al suo studio, realizzando diverse opere per chiese e autorità religiose.

È stato, inoltre, ricevuto in Vaticano numerose volte dagli ultimi tre Pontefici, i quali hanno benedetto alcune delle opere di arte sacra da lui realizzate. Impegnato in questi giorni per il Giubileo e per Sanremo 2025. Michele Affidato persona umile e dal grande cuore. – Premio all’Associazione Libere Donne per quella nobile voglia di cambiare questa società malata, occupata dalla criminalità organizzata , dalla violenza e soprusi .

Per la grande disponibilità verso il più debole e su coloro che scappano dalla violenza, un primo intervento per un riparo e un senso di sollievo dopo tanto dolore.

Associazione di donne che hanno subito violenze che offrono il contributo volontario nel creare lavori utili per l’associazione stessa.

Il Presidente Caterina Villirillo donna con grande tenacia ,forza e dedizione verso questo suo importante progetto che porta avanti da anni con l’ obbiettivo di far emergere,prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Una storia che insegna, a Crotone e in tutta la Calabria, a seguire i propri sogni e non lasciarsi abbattere dai mostri che vorrebbero distruggerti.

Per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ,Anna Maria Schifino ha voluto ricordarla con Libere Donne un punto di riferimento per tutte quelle donne che subiscono violenza,sia fisica,psicologica,sessuale.economica o stalking.

Un supporto importante verso percorsi di fuoriuscita da violenze.

Un Associazione che merita enorme supporto e attenzione.

Annamaria Schifino Presidente Associazione Artisti ed Eccellenze in the World