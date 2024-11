24 NOVEMBRE 2024

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron (44’st Groppelli); Barberis (19’st Stronati), Schirò; Silva (44’st Cantisani), Tumminello (35’st Spina), Oviszach (35’st Vitale); Gomez. A disp. : Sala, Cucinotta, D’Aprile, Kolaj, Rojas, Chiarella, Kostadinov, Rispoli, Di Pasquale. All. Longo







Juve Next Gen: Daffara; Mulazzi (43’st Amaradio), Pedro, Scaglia, Puczka; Faticanti, Owusu (24’st Palumbo); Cudrig, Guerra (35’st Comenencia), Anghelè (24’st Papadopoulos); Da Graca (24’st Semedo). A disp. : Radu, Marcu, Macca, Comenencia, Savio, Citi, Turco, Vacca, Peeters. All. Brambilla

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Reti: 22’pt autorete Puczka (C), 42’pt Oviszach (C), 8’st Guerra (J)

Ammoniti: Owusu (J), Giron (C), Faticanti (J), Spina (C)

Spettatori: 4.177