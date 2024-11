Francesca Gallello Gòmez, giornalista, scrittrice e ambasciatrice di pace, è stata selezionata tra i 20 migliori giornalisti del mondo in occasione dell’Asia’s Golden Legacy Awards. Questo prestigioso riconoscimento le sarà conferito il prossimo 8 dicembre 2024 nelle Filippine, in presenza di alte autorità culturali e istituzionali.

Francesca sarà premiata accanto a illustri giornalisti internazionali provenienti da diversi paesi del mondo, tra cui Russia, Filippine, America, Canada, Corea del Sud, Palestina, Polonia, Grecia, Iraq, Ucraina, India, Azerbaigian, Australia, Albania, Bangladesh e Italia. La giornalista si distingue per il suo impegno costante nella promozione della pace attraverso il giornalismo, la letteratura e la poesia.

Nominata Ambasciatrice di Pace qualche anno fa, Francesca ha sempre lavorato per costruire ponti di dialogo tra popoli e culture diverse, utilizzando la parola come strumento di cambiamento e riflessione. I suoi articoli, opere letterarie e poesie, tradotte in diverse lingue, sono apprezzate da un pubblico internazionale e sono diventate una fonte di ispirazione, al punto di essere definite “gallelliane” per il loro stile unico e riconoscibile.

Lo scorso anno, Francesca è stata ospite d’onore al Festival della Letteratura Infantile in Bangladesh, un’ulteriore dimostrazione del suo impegno culturale e della sua capacità di diffondere messaggi di pace e speranza in contesti internazionali.

Il premio, assegnato dall’organizzazione Legacy Crown, fondata dagli ambasciatori D. Michael Estaquio e Antonio Ma-At, celebra non solo il talento e l’impegno dei giornalisti, ma anche il loro impatto positivo sulla società. Antonio Ma-At, giovane poeta e giornalista di fama internazionale, ha affermato: “I giornalisti hanno il potere di illuminare le verità e ispirare il cambiamento; con ogni parola che scrivono, danno forma alla narrativa del mondo.” Francesca Gallello incarna perfettamente questo concetto, con un lavoro che non solo informa, ma promuove un mondo migliore attraverso cultura e dialogo.

Durante la cerimonia di premiazione, Francesca sarà celebrata insieme ad altri giornalisti e rappresentanti culturali di spicco, tra cui Taghrid Bou Merhi, Peiying Christine Chen, Irene Doura-Kavadia, Hassane Yarti, Angela Kosta, Kang Byeong-Cheol, Iris Kalif e molti altri.







Visibilmente emozionata, Francesca ha dichiarato: “Questo premio è il risultato di un impegno che non è solo mio, ma di tutti coloro che credono nel potere della cultura, del dialogo e della pace. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di fare la differenza con il mio lavoro. Auguro a tutti i premiati di continuare a ispirare il mondo con il loro impegno e la loro passione.”

L’Asia’s Golden Legacy Award è una celebrazione della cultura, del giornalismo di qualità e del valore del dialogo tra culture. Francesca Gallello ha meritato pienamente questo riconoscimento grazie al suo costante impegno, alla dedizione e alla sua grande umiltà.