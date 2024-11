Si comunica che il convegno in programma oggi pomeriggio è stato posticipato a domani, MARTEDÌ 26 NOVEMBRE, ore 15:00, c/o Sala Consiglio Comunale di Crotone, a causa del ritardo dei mezzi pubblici che non hanno consentito all’Arch. Giuseppe CAPPOCHIN (già Presidente CNAPPC, Responsabile Dipartimento Riforma Urbanistica e futuro delle città) di poter prendere l’aereo da Bologna per Crotone.







Lo stesso partirà da Roma oggi pomeriggio alle ore 17:30 per essere a Crotone in serata alle ore 19:30, al fine di poter partecipare al convegno di cui alla locandina, che si trasmette in allegato.