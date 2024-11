Share on Twitter

Share on Facebook

E IL VENTO SOFFIAVA SUL PONTE DELLA LINCE

A cura di VELIERO aps

Antonio Luigi Marrazzo, autore del libro E IL VENTO SOFFIAVA SUL PONTE DELLA LINCE

In uscita nelle prossime settimane, il libro E IL VENTO SOFFIAVA SUL PONTE DELLA LINCE, pubblicato dalla casa editrice VELIERO aps, racconta una storia di grande importanza per la comunità di Cirò Marina (KR), una storia che ha segnato la memoria collettiva di questa città costiera e che ancora oggi affascina e incuriosisce.

Il libro di Antonio Luigi Marrazzo narra del tragico episodio della Nave Lince, una torpediniera italiana che, il 4 agosto 1943, si incagliò nei pressi di Punta Alice, a Cirò Marina. L’incidente fu seguito da un lungo periodo di attesa per il disincaglio, ma il 28 agosto, quando l’unità era ancora bloccata, un attacco da parte del sommergibile britannico Ultor provocò la sua distruzione. Due siluri colpirono la nave, causando un’esplosione che ne determinò il rapido affondamento, con il tragico bilancio di dodici marinai uccisi e altri civili coinvolti nell’incidente.

Questo evento, che segna una ferita profonda nella storia del paese, ha visto l’intervento eroico e altruista della popolazione locale, che si prodigò nei soccorsi e dimostrò un’incredibile umanità. Marrazzo, che ha vissuto la sua giovinezza da marinaio, ha sempre nutrito un forte interesse per questa vicenda, svolgendo anni di ricerca e raccogliendo testimonianze. Il libro nasce dunque dal desiderio di onorare la memoria di chi ha perso la vita nel mare e di raccontare le emozioni di chi ha vissuto quel drammatico periodo.







ADVERTISEMENT

“Questo non è un libro di storia accademica”, sottolinea l’autore, “ma un racconto di ricordi, testimonianze e emozioni che ho raccolto nel tempo. Un modo per ricordare e rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita in mare.” Marrazzo conclude dicendo: “Con questo libro, ho voluto rendere onore a tutti i marinai che hanno perso la vita e che, da marinaio, porto sempre nel cuore.”

L’uscita di E IL VENTO SOFFIAVA SUL PONTE DELLA LINCE è prevista per i prossimi giorni e il libro sarà presto presentato a Cirò Marina, dove la storia della Nave Lince continua a vivere nel cuore della comunità.

Antonio Luigi Marrazzo, è alla sua seconda pubblicazione, nato e cresciuto a Cirò Marina, vive a Busto Arsizio da anni.