Impresa Volley Cirò Marina: 3-0 contro la corazzata Paola e vetta riconquistata!

Sabato 23 novembre, la Volley Cirò Marina ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, vincendo contro ogni previsione il big match contro la New Hospital Paola per 3-0 (25-23, 26-24, 25-20), una delle formazioni più forti della Serie C, in un match che ha del clamoroso. La partita infatti è stata un’autentica montagna russa di emozioni che ha visto un’incredibile rimonta della Volley Cirò Marina, la quale ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva, riportandosi in cima alla classifica, ai danni proprio delle avversarie.

Nel primo set, la formazione paolana, guidata da Andrea Neri, è partita forte, decisa a chiudere il girone d’andata da imbattuta e a portare a casa tutta la posta in palio. Avvio difficile per la formazione di mister Stara, che si è trovata subito sotto 4-10, con la squadra ospite che ha imposto il proprio gioco grazie a un’ottima difesa e a muri vincenti. La Volley Cirò Marina ha accusato il colpo, ma mister Stara non ha perso tempo e ha chiamato il primo time-out per ridisegnare le strategie. Il ritorno in campo delle ragazze è stato tutt’altro che arrendevole: Malena e Sposato hanno alzato il livello del gioco, mentre De Rose, Murrù e Carluccio hanno recuperato palloni cruciali. Con determinazione e ottime giocate, le padrone di casa hanno cominciato a recuperare terreno, portandosi sul 13-16. Nonostante un nuovo allungo del Paola sul 14-20, le ragazze cirotane non si sono arrese. Un secondo time-out ha ridato nuova energia e lucidità alla squadra, che ha reagito con grinta. I muri di Vella, Sposato e Carluccio hanno iniziato a essere efficaci, e capitan Malena ha preso in mano la squadra, con attacchi precisi e determinati egregiamente servita da Cannestracci. Così, la Volley Cirò Marina ha operato il sorpasso sul 23-22, chiudendo il set con un 25-23 che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente.

Il secondo set ha visto una reazione veemente da parte del Paola, che ha cercato di riaprire la partita con determinazione. Mister Neri ha inserito la lettone Zaiga per rinforzare il gioco e la sua squadra ha preso subito il comando, portandosi sul 7-15, un vantaggio di otto punti. Mister Stara ha spronato le sue ragazze a giocare senza paura, e sebbene il Paola si fosse portato sul 17-24 con ben otto set-point, la partita ha preso una piega inaspettata. Con Restuccia subentrata a Vella e subito determinante a muro, le ragazze della Volley Cirò Marina hanno iniziato una rimonta incredibile. Con Murrù al servizio e il supporto di Carluccio, De Rose e la stessa Murrù in difesa, la squadra ha iniziato a recuperare punto dopo punto. Sul 20-24, mister Neri è costretto a chiedere un time-out che non ha avuto gli effetti sperati. Malena e Sposato rientrano ancora più cariche e determinanti in attacco, ottimamente servite da una precisissima Cannestracci. Così, la Volley Cirò Marina riesce a riequilibrare il match fino a raggiungere il 24-24. La tensione era palpabile, ma alla fine la squadra di casa ha chiuso il set con un clamoroso 26-24, portandosi sul 2-0.

Nel terzo set, la Volley Cirò Marina ha iniziato con il piede giusto, spinta dall’entusiasmo e dalla fiducia guadagnata nei set precedenti. Murrù è tornata a essere devastante in attacco, mentre la difesa, con Carluccio, Vella e De Rose, ha continuato a fare la differenza. Le paolane, psicologicamente provate dalla sconfitta nel secondo set, non sono riuscite a reagire. La squadra di casa ha mantenuto il controllo del set, arrivando sul 22-18. Nonostante un tentativo di rimonta da parte del Paola, la partita si è conclusa con un meritato 25-20 per la Volley Cirò Marina, che ha potuto festeggiare il trionfo finale.

La Volley Cirò Marina non si arrende mai e, come la Fenice, simbolo che la rappresenta, è capace di rinascere da ogni difficoltà. Questa metafora ha preso vita nella straordinaria vittoria contro la New Hospital Paola, dove le ragazze di mister Stara hanno mostrato resilienza, risorgendo da momenti di difficoltà e dimostrando una determinazione senza pari. La Fenice, che rinasce dalle proprie ceneri, non è mai stata un simbolo più appropriato per una squadra che ha saputo superare le avversità e compiere un’impresa che rimarrà nei cuori dei tifosi.







A fine partita, capitan Malena ha sottolineato l’importanza della coesione del gruppo, che non ha mai mollato, ed ha espresso grande soddisfazione per il duro lavoro delle compagne, ribadendo l’importanza di avere sempre fame di vittoria.

La società ha fatto i complimenti a tutta la squadra per questa autentica impresa, augurandosi che il pubblico continui a seguire ogni partita.

Con questa vittoria, la Volley Cirò Marina si riprende la vetta della classifica, confermando il suo stato di forma e di essere una delle formazioni più temibili del campionato. La squadra ha dimostrato di avere il carattere giusto per affrontare le sfide più difficili e di ottenere una vittoria che farà sicuramente parlare per molto tempo.