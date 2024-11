Lo scorso fine settimana dirigenti e soci del Moto Club Crotone Ugo Gallo si sono riuniti per celebrare un importante traguardo: i 45 anni di attività. Fondato il 22 novembre 1979 da Ugo Gallo, il club ha rappresentato un punto di svolta per la città di Crotone, introducendo una disciplina sportiva fino ad allora sconosciuta nella zona e affiliandosi sin da subito alla Federazione Motociclistica Italiana.

In questi quattro decenni e mezzo, il Moto Club Crotone ha raggiunto risultati straordinari a livello organizzativo, sociale e sportivo, ritagliandosi un ruolo di protagonista nel panorama motociclistico italiano e internazionale. Tra le tante iniziative di rilievo, spicca la realizzazione negli anni ’80 di una pista di motocross a Crotone, teatro di competizioni titolate. Inoltre, il club ha dato vita a numerosi eventi che hanno coinvolto appassionati e piloti da ogni parte d’Italia: Motoraduni, Motoincontri, Motopasseggiate, gare di Enduro, Velocità, Gimkane, e iniziative dedicate alla sicurezza stradale.

Un fiore all’occhiello della loro attività è l’organizzazione delle 22 edizioni dei Campionati Internazionali d’Italia di motocross su sabbia “Supermarecross”, che ha portato prestigio e visibilità al club.

L’impegno e la dedizione del Moto Club sono stati premiati con numerosi riconoscimenti: i propri piloti si sono distinti in campionati di Motocross e Gimkane, mentre il club ha ottenuto apprezzamenti a livello nazionale per l’organizzazione impeccabile degli eventi. Il C.O.N.I. ha conferito al Moto Club la Stella di Bronzo al Merito Sportivo nel 2008 e la Stella d’Argento nel 2014, attestati del valore e della rilevanza delle sue attività.

Attualmente, il Moto Club è impegnato in iniziative di Mototurismo, puntando alla promozione del territorio calabrese. Il presidente Fabio Gallo ha sottolineato l’importanza della passione e della caparbietà che da sempre animano l’associazione:

“È per me un onore e un piacere essere presidente di questa storica società. Quarantacinque anni sono un traguardo importante, reso possibile grazie all’entusiasmo del pubblico e ai riconoscimenti ottenuti nel tempo. Stiamo lavorando per riportare a Crotone il Supermarecross, ma abbiamo bisogno del supporto delle Istituzioni per farlo.”