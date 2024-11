Share on Twitter

Il film Codice Karim con le musiche di Franco Eco approda su Rai 2

Dopo il successo registrato, tra cinema e Sky, nel 2021, nonostante la pandemia, il film Codice Karim, con le musiche composte e orchestrate dal compositore e produttore discografico calabrese Franco Eco, approda su Rai 2.

Prodotto da Rai Cinema e Lime Film, con un cast che annovera attori come Valentina Cervi, Fabio Fulco e Mohamed Zouaoui, la spy story ambientata tra Siria e Italia andrà in onda giovedì 28 novembre, alle ore 23.10, sul secondo canale RAI.

La commistione musicale curata da Eco conferisce maggiore intensità all’action thriller che vede protagonista un foreign fighter che, stanco di combattere in una Siria dilaniata dalla guerra, arriva in Italia con l’intento di unirsi a una cellula terroristica e preparare un attentato a Milano.







“La creazione delle musiche per Codice Karim ha rappresentato una straordinaria opportunità di esplorazione musicale in chiave decostruttivista. Questo approccio mi ha permesso di abbandonare ogni accademismo per plasmare una partitura che dialogasse profondamente con le immagini, combinando lo stile di un’orchestra sinfonica con le sonorità taglienti della musica elettronica”, dichiara Eco.

Puntando sulla Calabria come terra in grado di offrire una voce musicale capace di arricchire il panorama cinematografico nazionale e internazionale, Eco preannuncia una nuova edizione del Festival della Colonna Sonora, che dirige da anni, nella “sua” Crotone.