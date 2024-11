Share on Twitter

“La tua famiglia, la tua storia!” È questo il tema del convegno tenutosi nella mattinata di oggi, 23 novembre, presso la sala polivalente Falcone e Borsellino di Cutro. Promosso dal Lions Club Crotone Marchesato alla presenza di studenti e docenti dell’istituto d’istruzione superiore polo tecnico-professionale di Cutro, l’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori ed esperti di genealogia.

Dopo un intervento di saluto del Parroco di Cutro, Don Davide Fiore, del Sindaco di Cutro Antonio Ceraso e del Presidente del Lions Club Romolo Villirillo, gli illustri relatori presenti sono stati introdotti e moderati da Maria Luisa Piperno, docente di storia e lettere.

Sono intervenuti studiosi ed esperti di genealogia che hanno esposto ricerche e risultati raggiunti:







Il professore Nazzareno Vasapollo ha riferito delle ricerche ultratrentennali da lui svolte sulla famiglia di origine e non solo; ha approfondito anche la genealogia di alcuni cognomi localizzati nel nostro territorio e in Calabria .

ha riferito delle ricerche ultratrentennali da lui svolte sulla famiglia di origine e non solo; ha approfondito anche la genealogia di alcuni cognomi localizzati nel nostro territorio e in . Il dottor Santino Caccia , esperto di genealogia nonché socio del Lions Club, ha effettuato ricerche per circa quarant’anni sul proprio cognome e su cognomi caratteristici di Cutro .

, esperto di genealogia nonché socio del Lions Club, ha effettuato ricerche per circa quarant’anni sul proprio cognome e su cognomi caratteristici di . Il dottor Luigi Camposano, giornalista ed esperto di storia locale, avendo svolto un lavoro pluriennale presso l’archivio di stato a Catanzaro, ha avuto modo di effettuare delle ricerche che gli hanno permesso di tracciare un profilo delle ricerche genealogiche. Ha inoltre sottolineato la necessità, per i comuni, di avere un archivio comunale al quale attingere per effettuare ricerche.

Ruolo rilevante ha avuto nelle sue ricerche anche l’archivio notarile, dove ha potuto constatare che intorno al 1700, tra due persone che intendevano convolare a nozze, veniva stilato una sorta di atto prematrimoniale, nel quale i genitori dei nubendi dichiaravano la dote che avrebbero dato al proprio figlio.

La seconda parte del convegno è stata animata da un interessante e partecipato dibattito tra i relatori e le scolaresche presenti, le quali hanno mostrato grande interesse non solo per le ricerche effettuate ma anche per i risultati raggiunti.