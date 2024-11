Petilia Policastro (KR), 25.11.2024 – La scuola primaria Barbara Micarelli, dell’Istituto Comprensivo Alighieri/Marconi, ha partecipato a Il Sole in Classe di ANTER (Associazione Nazionale a Tutela delle Energie Rinnovabili www.anteritalia.org), una lezione sulle energie rinnovabili e l’inquinamento atmosferico, volta a sensibilizzare gli studenti di scuole elementari e medie su tematiche quanto più attuali.

Quante sono le fonti rinnovabili? Da dove provengono? Come si possono trasformare in energia?

Sono solo alcune delle domande alle quali “Il Sole in Classe”, con un approccio ludico-didattico, ha l’ambizione di voler rispondere nei 60 minuti di “lezione” attraverso la proiezione di cartoni animati, slide e video.

Sono oltre 270.000 i bambini e ragazzi delle scuole italiane che hanno assistito a Il Sole In Classe fino ad oggi.







A presentare il progetto ai ragazzi della pluriclasse terza/quarta/quinta è stato Francesco Salice, Ambasciatore di ANTER.

Con il supporto degli insegnanti, gli alunni dovranno poi realizzare un video spot della durata di un minuto per promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili. Con questo materiale, la scuola parteciperà agli ANTER Green Awards, il contest che ogni anno assegna ai vincitori, grazie al supporto della Rete di Imprese NWG New World in Green, fantastici premi per l’acquisto di materiale didattico. Maggiori informazioni su https://anteritalia.org/eventi/green-awards/.

“L’Ambasciatore Volontario ANTER ha presentato ai bambini – attraverso attività didattiche mirate – le fonti di energia idonee per salvaguardare il nostro pianeta e preservarne le risorse anche per le generazioni future. I bambini sono rimasti molto contenti e hanno formulato domande pertinenti. A conclusione dei lavori, l’esperto è stato addirittura invitato dalla classe a ritornare ancora per altri incontri!” ha dichiarato la maestra Ortensia.

L’associazione ANTER ringrazia la Dirigente scolastica Antonella Parisi e il corpo docente per la collaborazione offerta e per l’entusiasmo dimostrato nei confronti delle tematiche affrontate.