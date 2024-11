Share on Twitter

Una serata di musica e solidarietà con il Circolo Ibis per l’Ambiente

Il Circolo Ibis per l’Ambiente è lieto di annunciare una serata speciale dedicata alla raccolta fondi, che si terrà martedì 26 novembre presso il locale Fabbrica a Crotone.

L’evento, nato per sostenere il progetto dell’imbarcazione Lady Anna S, offrirà al pubblico un’esperienza unica, tra musica, convivialità e solidarietà.

Protagonista della serata sarà il Menestrello di strada, artista capace di incantare con la sua musica coinvolgente e il suo talento senza tempo. Dopo l’esibizione principale, il palco si trasformerà in una vivace jam session, un’occasione perfetta per gli amanti della musica di esibirsi e condividere la propria passione.







Il costo d’ingresso è di soli 5€, interamente devoluti al sostegno del progetto Lady Anna S, un’iniziativa chiave del Circolo Ibis per la tutela dell’ambiente. Per rendere l’atmosfera ancora più speciale, sarà servito un piatto iconico della cucina italiana: pennette all’arrabbiata a soli 3€, preparate per deliziare i partecipanti.

Vi aspettiamo martedì 26 novembre presso il locale Fabbrica, per una serata all’insegna della musica, del buon cibo e della solidarietà. Non mancate l’opportunità di divertirvi e fare la differenza!

Per informazioni:

Segreteria Circolo per l’Ambiente Ibis 349 4674358