Nella mattinata del 25 novembre 2024, si è tenuto presso la Prefettura di Crotone un incontro del Comitato Operativo per la Viabilità, per definire il percorso alternativo in vista della chiusura, fatta eccezione per i residenti, dalle ore 06:00 di mercoledì 27 alle ore 06:00 di venerdì 29 novembre, della S.S. 106, nel tratto che dalla rotatoria di Passovecchio arriva alla località Fasana, nel Comune di Strongoli, al fine di consentire all’ANAS di eseguire i lavori di risanamento strutturale del Ponte sul fiume Neto.

Dopo sopralluoghi congiunti con la Provincia di Crotone e gli altri enti interessati, sono state individuate come percorso alternativo la SP 18 e la SS 107, fino alla rotonda Passovecchio dalla quale sarà possibile reimmettersi sulla SS 106.

I principali snodi delle deviazioni, in entrambe le direzioni (bivio Passovecchio e rotatoria di Rocca di Neto), saranno presidiati da operatori dell’ANAS e, nelle ore di maggior traffico, anche da personale della Polizia Stradale.