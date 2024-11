Lo scorso 24 novembre, nella sede dell’associazione provinciale Lilt Crotone Odv Ets, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo della Lega Tumori. Sono stati eletti come consiglieri Patrizia Pagliuso (past President), Giuliana Spagnolo, Massimo Allò, Caterina Spina, Massimo Cuomo, Emanuela Capalbo, Michela Zizza. Come organo di controllo è stato eletto Emilio Mesoraca. Il neo direttivo eletto ha proceduto, nella seduta del 27 novembre, alla presenza del cooordinatore regionale Lilt, Damiano Falco, all’elezione del neo presidente. E’ stato eletto Massimo Allò, ematologo di grande esperienza, ex primario del reparto di Microcitemia dell’Asp di Crotone. Come vicepresidente è stata eletta Patrizia Pagliuso. Il nuovo direttivo resterà in carica per i prossimi 5 anni.













