Il nuovo record mondiale della più lunga linea di pizze (margherita) è stato stabilito il 21 novembre 2024, a Dubai (Festival City Promenade – Intercontinental Hotel) con 2059 pizze in una linea continua lunga 656,76 metri. Il precedente record era di 1800 pizze.

Il nuovo record, certificato dall’organizzazione Guinness World Records, è stato parte del XV Italian Cuisine and Wines World Summit, nell’ambito della IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli EAU (IICUAE) e con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana negli EAU.

L’obiettivo dell’iniziativa era celebrare l’italianità della pizza e Dubai, sua capitale internazionale e leader della sostenibilità.

In realtà, le pizze realizzate sono state circa 2500, comprese quelle escluse perché non rispondenti ai requisiti della Guinness (forma rotonda e diametro 31 cm). Tutte le pizze sono state preparate in 4 ore e 15 minuti nei 5 forni forniti da Esposito Forni, utilizzando un impasto senza sale, realizzato solo con acqua di mare purificata (Acqua di Mhare), che riduce l’assunzione di sodio nocivo fino al 50%.







Tutte le pizze sono state ritirate dalle organizzazioni di beneficenza Hifz Al Naema e Dubai Charity Association, e distribuite tramite le loro food bank. L’evento si è svolto nel più rigoroso rispetto dello zero-waste.

Dettagli del record

Record stabilito collettivamente da 10 squadre di ristoranti di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti e 3 squadre dall’estero.

da 10 squadre di ristoranti di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti e 3 squadre dall’estero. Detentori del record : Principale: Italfood Associati: Mhare , Antica Pizzeria da Michele , Bake N More , Esposito Forni , Italian Cuisine World Summit , Molino Signetti .

: Giudice Guinness World Records : Hanane Spiers

: Testimoni ufficiali : Patrizia Marin (contatore qualificato), Fabio Cappellano, Domenico Crolla, Mohamed Fouad Mohamed Ahmed Mohamed, Maurizio Pelli.

: Patrizia Marin (contatore qualificato), Fabio Cappellano, Domenico Crolla, Mohamed Fouad Mohamed Ahmed Mohamed, Maurizio Pelli. Direzione operazioni : Ivan Musoni

: Ivan Musoni Manager dell’evento : Davide Casalin

: Davide Casalin Fondatore e direttore dell’Italian Cuisine World Summit: Rosario Scarpato

Squadre partecipanti:

ACQUASALE by CUCINA (Marriott Resort Palm)

(Marriott Resort Palm) Antica Pizzeria da Michele

Naughty Pizza

Eataly Arabia

Eataly at The Beach

Golositalia

Mezzaluna (Intercontinental Festival City)

(Intercontinental Festival City) Oregano

Pulcinella

Trattoria Madinat

Dall’estero:

48H (Melbourne, Australia)

(Melbourne, Australia) Locura (San Giuseppe Vesuviano, Italia)

(San Giuseppe Vesuviano, Italia) Scugniz by Mhare (Trani, Italia)

Per informazioni:

Rosario Scarpato

📧 rosario@the-i-factor.com

📞 +971 52 744 4157