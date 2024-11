L’amministrazione comunale doterà la piscina Coni di Crotone di un sollevatore mobile per consentire la pratica sportiva alle persone con disabilità. Uno strumento indispensabile a promuovere e garantire concretamente l’inclusione sociale attraverso lo sport.

L’assessorato alle politiche sociali, di intesa con l’assessorato allo sport, ha voluto dare risposte alle giuste istanze delle persone che, senza l’ausilio, sono escluse dall’utilizzo della piscina comunale, e alle sollecitazioni pervenute dalla sezione paralimpica del Coni.

Il Comune di Crotone, capofila dell’Ambito Sociale di riferimento, a seguito di deliberazione della conferenza dei sindaci, ha presentato un progetto a valere sull’Avviso Pubblico “Sport e Disabilità” della Regione Calabria.

La progettazione presentata ha consentito di ottenere un finanziamento di circa 70 mila euro da impiegare nei sette comuni dell’ambito sociale per l’inclusione attiva delle persone con disabilità e garantire loro il diritto al gioco e alla pratica sportiva.

Con determina dirigenziale del 27 novembre, l’Ufficio di Piano del settore politiche sociali ha completato le procedure amministrative necessarie a ottenere le forniture volute dai sindaci dell’ambito e previste per tutti i comuni del distretto. Tra queste, quella voluta dal Comune di Crotone: il sollevatore mobile, che sarà posto come strumento di ausilio nella piscina olimpionica.

“Non ci lasciamo sfuggire nessuna opportunità per dare risposte ai cittadini. Riuscire a realizzare il desiderio delle persone con disabilità regala enorme soddisfazione perché si vede la città crescere anche nella direzione dell’inclusione. Ringrazio personalmente i sindaci dell’ambito per l’immancabile collaborazione e ancora il dirigente Marano e i funzionari che anche questa volta hanno centrato l’obiettivo con la consueta professionalità” , ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi .

“Uno strumento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che ha messo in campo una serie di azioni per consentire l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali a favore di atleti con disabilità. Con la fornitura del sollevatore, tanti di loro avranno la possibilità di praticare sport nell’impianto natatorio comunale, e di questo non posso che ringraziare il delegato provinciale del CIP per il supporto e il settore delle politiche sociali del Comune di Crotone”, ha aggiunto l’assessore allo Sport Luca Bossi.