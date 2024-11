ADVERTISEMENT

La Polizia di Stato di Crotone ha partecipato ad un incontro organizzato dalla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II, in collaborazione con il Movimento di Spiritualità Vivere in Crotone, per aiutare i cittadini a difendersi dalle truffe. La riunione si è tenuta nel Salone Cooperativa di Via Cimarosa con lo scopo di fornire alle categorie più fragili le informazioni e i consigli necessari per difendersi al meglio dai tentativi di raggiro. Il tema oggetto di dibattito è tanto attuale quanto preoccupante. Si tratta di un fenomeno in grande aumento e, per contrastarlo, la Polizia di Stato, insieme alle associazioni di categoria, ha inteso intensificare le iniziative di tipo informativo, divulgativo e altre misure di prossimità, per scongiurare situazioni di rischio. Nel corso dell’incontro, che è stato molto partecipato, il Commissario Giuseppe ARENA, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, e l’Ispettore Otello CHIMENTI, responsabile della Sezione della Polizia Postale di Crotone, hanno intrattenuto i convenuti, fornendo loro gli strumenti adeguati per riconoscere e prevenire le truffe