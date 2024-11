Share on Twitter

Share on Facebook

Le Sirene tornano a vincere, 3 punti importanti per il campionato.

Pallavolo Crotone – Pescara 3 set a 1 e il Palakro festeggia il bottino che consente alle nostre Sirene di scalare qualche posto in classifica, raggiungendo 14 punti. Ai nastri di partenza Mister Asteriti schiera Sturniolo al palleggio, opposto Barbaro, centrali Colò e Tornesello, bande Morciano e Angeloni, e il capitano Maggipinto. Il Pescara ci coglie di sorpresa rivelando un piglio aggressivo soprattutto in ricezione e difesa, che ha caratterizzato l’intera gara, causando nervosismo tra le fila Pitagoriche.

La palla sembra non cadere mai nel campo avversario, trovando in Falcone (libero che ora sta giocando in banda), un baluardo quasi insormontabile che, unito a qualche azione sfortunata, porta a concludere il set con un deludente 25/19 a favore delle avversarie.







ADVERTISEMENT

Le Sirene non mollano e, con un colpo di coda, recuperano la concentrazione riprendendo il secondo set con una ritrovata grinta che accompagnerà il prosieguo della gara, brave a trovare soluzioni alternative e a capire il modo in cui poter ricominciare a giocare con autorevolezza. Pareggiati i conti (25/22), la Pallavolo Crotone ritrova serenità e l’ingresso di Kus (MVP della gara), inizialmente tenuta a riposo, ha permesso di essere più incisivi al centro insieme alla ritrovata Tornesello.

Terzo e quarto parziale hanno visto una superiorità netta in ogni fondamentale, facendo salire l’attenzione. Sirene che con Morciano e Kus (entrambe a quota 15 punti), ma soprattutto con il bomber Barbaro, opposto dal braccio pesante, con i suoi 26 punti, portano a casa set e partita con tre punti importanti.

Mister Argirò: