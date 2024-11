Share on Twitter

Share on Facebook

Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Crotone esprime il suo più sentito elogio e riconoscimento al Dirigente e ai colleghi della Squadra Mobile di Crotone per il successo dell’operazione di Polizia Giudiziaria denominata “Grecale”. L’importante operazione ha portato all’esecuzione di ben 49 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale attivo nel capoluogo crotonese.

La Segreteria Provinciale del SAP sottolinea come questo risultato sia frutto dei sacrifici personali e della straordinaria dedizione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Un lavoro reso possibile non solo dalla professionalità, ma anche dalla passione con cui quotidianamente svolgono il loro servizio per garantire la sicurezza della comunità.

Il SAP ribadisce che l’impegno dei poliziotti rappresenta un esempio concreto di senso del dovere e legalità, valori fondamentali per chi è chiamato a contrastare ogni forma di criminalità e a vigilare sul rispetto delle regole. Questo impegno assume un valore ancora più significativo in un territorio complesso e segnato dalla presenza della criminalità organizzata come quello crotonese.

Nel comunicato, la Segreteria Provinciale del SAP rivolge un appello al Ministro dell’Interno, invitandolo a riconoscere concretamente gli sforzi compiuti ogni giorno dagli operatori di Polizia in aree particolarmente difficili. Viene sottolineata l’urgenza di rafforzare gli organici, implementando la presenza di uomini e donne della Polizia di Stato sul territorio, e di prevedere adeguate gratificazioni economiche per valorizzare il loro lavoro straordinario.







ADVERTISEMENT

La Segreteria Provinciale conclude il suo intervento con un sentito ringraziamento a tutti gli operatori di Polizia, che con dedizione e sacrificio contribuiscono a rendere più sicura la comunità crotonese.