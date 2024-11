Un nuovo prestigioso riconoscimento consacra l’eccellenza delle Cantine Ippolito1845, che vedono il loro Pescaneraproclamato “Miglior Vino Rosato d’Italia” nella rinomata Guida ai 1000 Vini d’Italia 2025 de L’Espresso, curata da Luca Gardini, uno dei più stimati sommelier a livello internazionale.

Il premio è stato assegnato il 26 novembre scorso nel suggestivo scenario del Teatro Arcimboldi di Milano, una location simbolo di eleganza e prestigio che ospita da sempre eventi legati al meglio dell’enologia italiana, tra cui anche la Calabria è ormai entrata a pieno titolo proprio grazie ai vini Ippolito.

Il Pescanera, espressione autentica e raffinata della tradizione vitivinicola calabrese, è prodotto interamente con uve di Greco Nero, un vitigno autoctono che affonda le sue radici nella storia di questa terra. La vinificazione in rosa, una tecnica che esalta le caratteristiche distintive del vitigno, si basa su una raccolta manuale, una pressatura soffice senza macerazione e un affinamento in acciaio, mantenendo intatte freschezza, eleganza e complessità aromatica. Ne nasce un rosato di rara finezza, con note di frutta rossa, agrumi e una sottile mineralità, capace di evocare i profumi e i sapori dei vigneti costieri calabresi.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento», ha dichiarato Vincenzo Ippolito, CEO dell’Azienda di famiglia. «Il Pescanera – continua – rappresenta il nostro omaggio alla Calabria, un territorio unico e ancora tutto da raccontare. Siamo stati tra i primi ad aver introdotto la vinificazione in bianco del Greco Nero, un vitigno che, insieme al Gaglioppo e al Greco Bianco, incarna la nostra identità e il legame profondo con la nostra terra. Abbiamo lavorato con determinazione, sperimentando tecniche innovative senza mai tradire le radici che ci caratterizzano».

La Guida de L’Espresso, curata da Gardini, è una delle più autorevoli nel panorama enologico italiano. Tra i criteri adottati per le selezioni spiccano la pulizia stilistica, la riconoscibilità del prodotto, l’identità territoriale e l’affidabilità aziendale, elementi che sottolineano il percorso di crescita e professionalità intrapreso dalle Cantine Ippolito1845.

«Ricevere questo premio è per noi motivo di grande soddisfazione», ha rimarcato Paolo Ippolito, Responsabile commerciale Italia. Desideriamo ringraziare Luca Gardini, il primo italiano a essere incoronato Miglior Sommelier del Mondo nel 2010, per il suo impegno straordinario nella promozione della cultura del vino italiano. La sua capacità di individuare e valorizzare le eccellenze enologiche è per noi fonte di ispirazione e stimolo, perché rispecchia la stessa passione che ogni giorno ci guida nel valorizzare il vino e il nostro territorio. Condividere questo risultato con lui e con tutti coloro che credono nei nostri vini è per noi un onore e una grande soddisfazione».

Il Pescanera non si è distinto soltanto per la sua eleganza, ma anche per il suo profilo aromatico avvolgente e sofisticato, che racconta l’autenticità di una regione vitivinicola in continua trasformazione. La sua capacità di combinare freschezza e complessità lo rende un rosato di grande personalità, capace di conquistare i palati più esigenti e di posizionarsi come il miglior rosato italiano.







«Questa premiazione non celebra solo il nostro lavoro – ha concluso Gianluca Ippolito, Responsabile produzione e marketing,presente all’evento milanese in rappresentanza di tutta l’Azienda–ma è anche un tributo alla Calabria e alle sue straordinarie potenzialità. Il nostro è un territorio ricco di storia e di bellezza, ma ancora poco conosciuto dal grande pubblico internazionale. Questo riconoscimento ci motiva a continuare a investire nella qualità e nell’autenticità, affinché i nostri vini possano diventare ambasciatori della vera essenza calabrese».

Con questo successo, le Cantine Ippolito1845 consolidano il loro ruolo di riferimento nel panorama vitivinicolo italiano e internazionale. Un’azienda che, con passione, dedizione e un costante impegno verso l’eccellenza, continua a scrivere pagine memorabili nella storia del vino, mantenendo intatta l’autenticità che ne ha sempre contraddistinto i prodotti.