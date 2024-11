Gabriele e Rocco De Mare

È giunta al termine la terza stagione di accoglienza del Wine Resort Cantine De Mare, un angolo di paradiso situato nella suggestiva località di Madonna di Mare a Cirò Marina (KR). Il 2024 si è rivelato un anno ricco di successi e innovazioni, con una programmazione che ha saputo soddisfare le aspettative degli appassionati di enoturismo, offrendo esperienze uniche e indimenticabili.

I titolari del Resort, Gabriele e Rocco De Mare, hanno sempre avuto un obiettivo chiaro: trasformare il loro Wine Resort in una meta d’eccellenza per tutti gli amanti del vino e del turismo esperienziale. Dalla nascita della cantina, che rappresenta il cuore pulsante del Resort, fino alle numerose iniziative messe in campo, il progetto è cresciuto anno dopo anno, diventando un punto di riferimento nel panorama enoturistico nazionale.

Nel 2024, il Wine Resort ha saputo combinare la qualità dei suoi vini con attività esperienziali di alto livello, che spaziano dalle visite guidate nei vigneti e nell’area produttiva, alla degustazione dei vini nel punto vendita. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire ai visitatori una full immersion nel mondo del vino: il soggiorno in camere eleganti, il relax nella spa con trattamenti a base di vinoterapia, e la possibilità di partecipare a pic-nic in vigna, cene sensoriali tra i filari, e eventi di abbinamento cibo-vino, studiati per esaltare le caratteristiche dei vini De Mare attraverso le prelibatezze gastronomiche locali.

L’attività enoturistica ha registrato una crescita significativa anche nel settore del wedding, con un aumento notevole delle coppie che hanno scelto il Wine Resort come location per il loro giorno speciale. In particolare, il tema del “vino” ha svolto un ruolo centrale nell’offerta di matrimoni su misura, che hanno visto il De Mare Wine Resort triplicare il numero di matrimoni celebrati rispetto agli anni precedenti.

Gabriele, più orientato alla parte creativa del progetto, e Rocco, focalizzato sulla produzione vinicola, guardano con ottimismo al futuro. Sono molti i progetti in cantiere, tra cui l’ampliamento e l’ammodernamento della spa, che promette di elevare ulteriormente l’esperienza di soggiorno. Ma non solo: nuove esperienze e percorsi enoturistici sono già in fase di sviluppo, pensati per offrire sempre più occasioni di apprendimento e divertimento agli amanti del vino.







Non manca, però, la consapevolezza di una sfida ancora da affrontare: la creazione di una rete di collaborazioni tra le cantine della zona. Un passo che Gabriele De Mare considera fondamentale per aumentare l’attrattività del Cirò come destinazione enoturistica, puntando su un approccio condiviso che valorizzi l’intero territorio. Secondo il report di Grand View Research, il settore dell’enoturismo italiano crescerà del +12,9% annuo nei prossimi cinque anni, un dato che stimola ancora di più l’impegno dei De Mare nella promozione del Cirò, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Con il 2024 ormai alle spalle, il Wine Resort Cantine De Mare è pronto a scrivere nuovi capitoli della sua storia, con l’ambizione di diventare un faro dell’enoturismo in Calabria e oltre. L’innovazione continua, ma sempre nel rispetto delle tradizioni locali, per regalare a tutti i visitatori un’esperienza che unisce passione, cultura, e… vino.