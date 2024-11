ADVERTISEMENT

Foggia: Perina; Salines, Parodi (40’st Ercolani), Camigliano, Felicioli; Tascone (33’st Danzi), Pazienza (1’st Mazzocco), Gargiulo; Orlando (22’st Zunno), Murano (22’st Emmausso), Millico. A disp.: De Simone, De Lucia, Silvestro, Da Riva, Ascione. All. Zauri



Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (41’pt Di Pasquale), Armini, Giron; Gallo , Schirò (22’st Barberis); Silva, Tumminello, Oviszach (22’st Spina); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Groppelli, Stronati, Cantisani, Kolaj, Akpa Akpro, Vitale, Rojas, Kostadinov. All. Longo



Arbitro: Frasynyak di Gallarate



Marcatori: 15’pt Murano (F), 19’pt Oviszach (C)



Ammoniti: Tascone (F), Parodi (F), Mazzocco (F), Gallo (C), Felicioli (F), Silva (C), Di Pasquale (C), Emmausso (F)

