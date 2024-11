Tre palestre scolastiche verranno riqualificate grazie ai fondi del PNRR, per un totale di circa 2.000.000 di euro

Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi. La notizia arriva mentre sono in corso lavori per la costruzione di nuovi asili e mense scolastiche.

È stato infatti emesso il decreto del Ministero dell’Istruzione che certifica il finanziamento destinato al Comune di Crotone, attraverso il quale si procederà a riqualificare le palestre dell’Istituto Alfieri, dell’Istituto Rosmini e dell’Istituto Cutuli.







ADVERTISEMENT

Nello specifico, si punta ad offrire uno spazio idoneo e fruibile per gli alunni degli istituti, consapevoli che praticare discipline sportive a scuola è fondamentale sia per lo sviluppo delle competenze motorie, cognitive, emotive sia per quelle relazionali, che sono in grado di veicolare e rafforzare valori importanti per gli studenti come il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, la parità di opportunità e la solidarietà.

Su questa base è stata improntata la programmazione dell’assessorato.

Le riqualificazioni non prevedono solo adeguamenti dal punto di vista strutturale, ma anche la fornitura di attrezzi e una riorganizzazione degli spazi.

Particolare rilevanza assume la riqualificazione della Palestra A. Rosmini, ad oggi inagibile, che finalmente verrà restituita agli alunni e alle tante associazioni che potranno utilizzarla in attività extracurricolari. L’ente avrà altresì la possibilità di richiedere un ulteriore 15% in più per l’adeguamento dei prezzi.

“È una bella notizia, la programmazione dell’ente e dell’Assessorato al PNRR continua a dare i suoi frutti. Sono interventi che completano l’azione in materia di edilizia scolastica, ed è significativo che ancora una volta l’ente abbia puntato su strutture attualmente inutilizzabili come ad esempio la palestra della Rosmini. In tanti ci hanno chiesto quando avremmo messo mano alla struttura e oggi arriva la risposta, e ancora una volta a costo zero per i cittadini. Amministrare in maniera virtuosa significa non caricare sulle spalle della comunità gli investimenti ma piuttosto avere una giusta capacità di programmazione per attingere ai finanziamenti e posso affermare che ci stiamo riuscendo. Ringrazio l’ing. Blandino che ha lavorato sulle proposte e oggi finalmente anche questo tassello è stato aggiunto” dichiara l’assessore Bossi.