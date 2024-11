Cirò Marina, sabato 30 novembre – Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di casalinghi e bricolage: inaugura oggi il nuovo K2 STORE, un punto vendita moderno e spazioso, situato nei pressi del Ponte della SS106, accanto al Supermercato Eurospin.

Il nuovo K2 STORE si propone come la destinazione ideale per chi cerca qualità, convenienza e un’ampia selezione di prodotti. Dagli articoli per la casa agli strumenti per il fai-da-te, ogni cliente troverà ciò di cui ha bisogno per completare i propri progetti o rinnovare gli spazi domestici.

Offerte esclusive per l’inaugurazione

Per celebrare l’apertura, il K2 STORE offre un imperdibile 20% di sconto su tutti gli acquisti fino al 31 dicembre! Inoltre, tutti i clienti riceveranno in omaggio un pratico vetrino protettivo per il proprio smartphone.







Nota bene: Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Un’esperienza di shopping unica

Con un’attenzione particolare alla comodità dei clienti, il nuovo K2 STORE promette un’esperienza di acquisto senza precedenti. Vieni a scoprire il vasto assortimento e approfitta delle promozioni speciali.

Dove trovarci

📍 Via Strada Provinciale 7, snc – Cirò Marina (KR)

🌐 Visita il nostro sito: www.k2shop.it

📞 Contattaci al numero: 334 753 1238

Non perdere questa grande occasione! Ti aspettiamo oggi stesso al K2 STORE per dare il via a un nuovo capitolo dello shopping a Cirò Marina.