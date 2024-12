Cirò Marina. Dopo 45 anni di instancabile lavoro, impegno e dedizione, Carmine Trapasso, figura di riferimento per Enel Distribuzione S.p.A. a Cirò Marina e in tutto il territorio crotonese, conclude il suo percorso professionale. Con una carriera iniziata nel 1979, Trapasso ha rappresentato non solo una risorsa strategica e operativa per l’azienda, ma anche un punto di riferimento umano e professionale per colleghi e comunità.

Con il suo approccio instancabile, Carmine è stato protagonista nella risoluzione delle emergenze, spesso causate da allerte meteo e situazioni impreviste che minacciavano il servizio elettrico. La sua dedizione, unita a una profonda attenzione verso il territorio e i suoi abitanti, ha fatto di lui una figura ammirata e rispettata da tutti.

In occasione del suo ultimo giorno di lavoro, ieri 30 novembre 2024, Carmine Trapasso ha voluto salutare i suoi colleghi con una commovente e-mail, in cui ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, sottolineando il valore del lavoro di squadra e l’importanza delle relazioni costruite in tanti anni.







ADVERTISEMENT

Carissimi Colleghi,

Dopo ben 45 anni di lavoro in questa meravigliosa azienda, il 30 novembre è stato il mio ultimo giorno di lavoro.

Scrivo queste poche righe per mandare un saluto e rivolgere un profondo ringraziamento a tutti voi per la collaborazione dimostrata in tutti questi anni.

Ho iniziato questa avventura in Enel a luglio del 1979, dove tra difficoltà e successi lavorativi il percorso è stato sempre armonizzato da persone e colleghi straordinari che mi hanno permesso un continuo arricchimento umano oltre che professionale. Certo, lungo il percorso non sono mancati momenti di sconforto che hanno richiesto scelte difficili, soprattutto durante le allerte meteo e disservizi vari che, insieme ai colleghi e i miei ragazzi Simone Samà, Giuseppe Cucè, Pasquale Coricello, Raffaele Altimare e Vincenzo Scalise, abbiamo sempre superato sostenendoci a vicenda.

La mia grande soddisfazione, in questi anni, è stato dedicarmi agli altri con profonda dedizione, senza perdere di vista gli obiettivi umani e aziendali prefissati. “L’Enel è stata la mia famiglia!”

Ringrazio tutti Voi, augurandovi sia un proseguo pieno di soddisfazioni, lavorando sempre in squadra perché riuscire a lavorare insieme è il vero successo, e sia un futuro radioso e sereno.

Carmine Trapasso



Il saluto di Trapasso ai suoi colleghi è una testimonianza della sua straordinaria umanità e professionalità. Il suo impegno per l’azienda e per il territorio non si è mai limitato al semplice svolgimento del lavoro, ma ha sempre mirato a creare un ambiente collaborativo e solidale, unendo persone e obietti

Con il suo ritiro, Carmine lascia un’eredità di valori e competenze che continuerà a vivere tra i colleghi e la comunità. Per Cirò Marina, il suo esempio rimane un modello di dedizione, resilienza e spirito di squadra.

Buona pensione, Carmine: Cirò Marina ti ringrazia!