Cirò Marina – Continua a crescere il movimento di “Noi Moderati” nella provincia di Crotone, con il lancio di un nuovo gruppo locale coordinato da Giovanni Scalise, recentemente nominato dal partito. “Noi Moderati” unisce i piccoli partiti del centrodestra come Udc, Coraggio Italia, Italia al Centro e Noi con l’Italia, e rappresenta una realtà politica in espansione.

Giovanni Scalise, radiologo di professione e recentemente rientrato dalla sua esperienza lavorativa in Germania, ha espresso il suo impegno a guidare il movimento locale con uno spirito costruttivo, mirando al “bene della comunità ciromarinese”. Scalise ha ringraziato i vertici regionali e provinciali del partito, tra cui Pino Galati, Oreste Gualtieri e Vito Pitaro, per la fiducia accordata.

Al suo fianco, Scalise avrà due figure importanti: Giuseppe Sprovieri e Vincenzo Chiarelli, con i quali ha già avviato il percorso di costruzione del gruppo. Tra gli obiettivi del neonato coordinamento locale vi è la creazione di un gruppo aperto al dialogo con tutti coloro che condividono i valori del partito. Tra i membri del gruppo ci sono anche imprenditori locali e ex candidati alle competizioni politiche passate.







L’invito di Scalise alle forze politiche del centrodestra è chiaro: è il momento di avviare un confronto serio in vista delle prossime competizioni elettorali. “Noi ci siamo”, ha affermato, sottolineando la volontà di lavorare insieme per un progetto comune.

In un altra nota, Scalise ha annunciato nuove nomine all’interno del partito. Santo Perri, Katiuscia e Erminia Romano sono stati designati rispettivamente per le aree “Giovani” e “Pari Opportunità”. “Ringrazio il gruppo dirigenziale per la fiducia e per aver condiviso con me il progetto di Noi Moderati”, ha dichiarato Scalise, esprimendo il suo augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati.

Il gruppo “Noi Moderati” di Cirò Marina si prepara, dunque, a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, cercando di costruire un dialogo costruttivo e aperto con tutti i cittadini e le forze politiche.