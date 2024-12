Il Dialogo – Trasformazioni delle relazioni interpersonali nell’epoca dei social network – è il titolo dell’evento (vedi locandina allegata) che inaugurerà giovedì 5 dicembre il primo ciclo di incontri culturali programmati dalla Schola Italika per la stagione 2024-2025.

Gli incontri, concepiti secondo il format del talk, si terranno con cadenza mensile (dicembre 2024/maggio 2025) e si inseriscono nel novero delle iniziative volte ad approfondire le grandi tematiche dell’epoca contemporanea con l’ausilio di personalità del mondo accademico, scientifico, delle professioni e delle arti.

I campi di indagine e di discussione verranno esaminati da varie prospettive disciplinari, con un occhio di riguardo alle scienze umane, come la filosofia, la sociologia, l’antropologia, la psicologia, etc. Non mancheranno approcci di natura teologica e fisico/matematica, e casi di studio in ambito teatrale e musicale, con focus sulla funzione terapeutica e sul valore sociale di tali espressioni artistiche.







Nel primo ciclo si parlerà di:

IL DIALOGO – Trasformazioni delle relazioni interpersonali nell’epoca dei social network

SAPERE VS SAPERI – Per una riscoperta del pensiero sistemico

INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Le frontiere dell’etica nella tecnologia

MEDICINA E SALUTE – Olismo/Riduzionismo: visioni a confronto

AMBIENTE – Trasformazioni climatiche e antropizzazione, nesso o fantasia?

SINDEMIA – Le patologie dell’era moderna

L’Associazione “Schola Italika Bios Pitagorikos Ets” è un organismo apolitico e senza scopo di lucro che persegue finalità culturali, civiche e di utilità sociale, promuovendo la conoscenza della storia, della filosofia, delle scienze e delle arti, considerate elementi imprescindibili per l’elevazione materiale e spirituale dell’Umanità.

In particolare, la Schola Italika intende favorire la conoscenza e la divulgazione delle origini e della storia della Prima Italia e del pensiero filosofico pitagorico, che proprio da Crotone prese avvio e che rappresenta tutt’ora un utile paradigma con il quale interpretare la complessità del nostro tempo.