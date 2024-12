Festival della Colonna Sonora a Crotone: concerti e seminari sulle note delle musiche per film

Il calendario di eventi musicali, previsti dal 10 al 12 dicembre tra l’Auditorium del Pertini e l’Apollo, sarà presentato il 9 dicembre presso il Comune di Crotone.

Divenuto una realtà ben consolidata sul territorio calabrese, e non solo, per la quarta edizione, il Festival della Colonna Sonora approda a Crotone, città natale del direttore artistico Franco Eco.

Organizzata dall’associazione Skené Cultura con il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Crotone, in collaborazione con l’ACMF – Associazione Compositori Musica per Film, rappresentata dal Comitato Tecnico Scientifico composto da Pasquale Catalano, Riccardo Giagni e Alessandro Molinari, la manifestazione culturale, guidata da Eco insieme al direttore d’orchestra reggino Alessandro Bagnato, rappresenta un’unicità sul territorio nazionale.

“Celebriamo la musica per film e non da film, come amava ricordare Morricone. Sono musiche nate per il cinema, che per essere eseguite dal vivo vanno tradotte e tradite. Grazie al potere evocativo della musica per film, creiamo la sinergia tra il suono e il luogo, così come nel cinema c’è la sinergia tra il suono e l’immagine. Ogni evento del festival è una produzione originale, irripetibile, che si nutre delle risorse del territorio e restituisce un patrimonio culturale autentico, piuttosto che semplice intrattenimento” precisa Eco, illustrando il calendario di concerti e appuntamenti musicali che si susseguiranno dal 10 al 12 dicembre, tra l’Auditorium dell’Istituto Pertini e il Cinema Teatro Apollo.

Tra gli eventi in programma:

La produzione originale del Festival, “Malutempu plays Morricone”, a cura di Antonio Olivo ;

; Il concerto “A soundtrack journey” con la Chamber Orchestra diretta da Damiano Morise ;

diretta da ; Il Gran Gala finale con l’Orchestra del Festival della Colonna Sonora, fondata appunto dal Festival e diretta da Alessandro Bagnato, che farà riecheggiare le note delle più celebri colonne sonore all’interno dell’Apollo.

Non mancheranno i seminari formativi, presso il Liceo Musicale “G.V. Gravina”, a cura di Franco Eco e Antonio Olivo.







ADVERTISEMENT

“Tutto ciò è frutto di un attento lavoro di ricerca musicale, dalla scelta delle partiture alla loro riscrittura, che coinvolge direttori musicali e un comitato tecnico-scientifico che ci consente di avere una precisa quanto unica identità artistica”, spiega il direttore artistico, dando appuntamento a lunedì 9 dicembre, alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival della Colonna Sonora, pronto ad offrire esperienze multisensoriali uniche, coniugando la musica e il cinema in modo autentico e profondo.

Previsto l’intervento del vicesindaco Sandro Cretella, del direttore artistico Franco Eco e una rappresentanza del cast artistico.