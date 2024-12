A Rende e Crotone arriva lo spettacolo di Ottavia Piccolo

La celebre attrice, nota per il suo impegno sociale, porterà in scena “Matteotti: anatomia di un fascismo”.

Arriva in Calabria, con un doppio appuntamento, “Matteotti: anatomia di un fascismo”, uno spettacolo coinvolgente e riflessivo interpretato da Ottavia Piccolo.

Le date da segnare in agenda, che rientrano nella stagione Primafila, organizzata dall’associazione culturale Novecento, sono:







venerdì 6 dicembre , alle ore 21:00, presso il Teatro Garden di Rende;

, alle ore 21:00, presso il Teatro Garden di Rende; sabato 7 dicembre, alle ore 21:00, presso il Teatro Apollo di Crotone.

Si tratta di una rappresentazione che si propone di esplorare e riflettere sugli anni bui del fascismo in Italia attraverso la figura di Giacomo Matteotti.

La protagonista, Ottavia Piccolo, non ha bisogno di presentazione: è una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano, che si cimenterà in un’intensa performance promettendo di coinvolgere e commuovere il pubblico, grazie alla sua straordinaria capacità di dar voce e corpo a personaggi storici e tematiche di grande attualità.

Lo spettacolo “Matteotti: anatomia di un fascismo” è un profondo ritratto di Giacomo Matteotti, figura simbolica della resistenza contro il regime fascista. Matteotti, noto per il suo coraggio e integrità, divenne una voce critica e inarrestabile contro le ingiustizie del suo tempo, fino al suo tragico assassinio nel 1924.

Attraverso questa rappresentazione, Ottavia Piccolo ci guida in un viaggio emozionante e struggente, che mette in luce le drammatiche vicende di quell’epoca e le risonanze che ancora oggi si avvertono nella nostra società.

Un’occasione unica, quindi, per approfondire la figura di Giacomo Matteotti, la sua lotta contro il regime fascista e il contesto storico in cui visse, grazie ad un’attrice come Ottavia Piccolo, conosciuta per il suo impegno civile e sociale.

Per quanto riguarda Crotone e Rende, i prossimi appuntamenti nell’ambito della rassegna Primafila sono in programma: