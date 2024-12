Perché un cannocchiale a Cirò Marina? La risposta è semplice: lo meritiamo!







ADVERTISEMENT

Tutti devono vedere ed apprezzare la bellezza dei nostri borghi, dei nostri vigneti, del nostro litorale.

Dalla Torre di Guardia a Madonna di Mare a Torre Nova alla foce del Lipuda per poi spingersi fino alla “Cervara” (Nord) o fino alla “Piciara” (Sud).

Guardare oltre. Nel senso più ampio possibile della definizione: riuscire a vedere al di là di del mare, oltre alle tempeste intese come ostacoli e difficoltà della vita.

In seno all’Associazione IDEA, con il Patrocinio del Comune di Cirò Marina, la benedizione dei Padri Passionisti per il “Giubileo 2025” e condividendo il pensiero con le altre Associazioni, con gli imprenditori locali e con la popolazione ciromarinese, che ama questa nostra cittadina, abbiamo pensato che anche tu puoi aiutarci a realizzare questa bellissima iniziativa.

Cannocchiale da installare sul belvedere del Santuario di Madonna d’Itria.

Sarà dotato di gettoniera e gli incassi saranno devoluti totalmente ai frati passionisti del Santuario di Madonna d’Itria.

Come contribuire: una Raccolta Fondi per il cannocchiale

Chi desidera partecipare può donare attraverso il link sottostante. Un piccolo gesto che contribuirà a realizzare un grande sogno per Cirò Marina e per chiunque voglia scoprire la meraviglia del nostro territorio.