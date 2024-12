Aggiudicata la gara per gli interventi di rigenerazione urbana che attengono ad importanti aree della città: Vescovatello e 300 alloggi (con collegamento stradale tra i due quartieri) oltre al Parco Pitagora.

Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi.

Attraverso un investimento di 2.844.500 euro, rivenienti da fondi PNRR, l’amministrazione realizzerà una serie di attività nell’ambito della programmazione in corso per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei quartieri.







Nello specifico:

Quartiere Vescovatello

L’area oggetto dell’intervento è rappresentata dalla zona circostante il complesso ERP .

L’attività riguarderà: La riorganizzazione del quartiere e dei marciapiedi ; La riqualificazione dello spazio mediante la creazione di aree verdi attrezzate e parcheggi; La creazione di un campo polivalente e un nuovo impianto di illuminazione .

Questo quartiere, già oggetto di altri interventi realizzati o in itinere, vedrà: La riorganizzazione degli spazi liberi ; L’installazione di una nuova illuminazione ; La creazione di orti urbani , aree verdi attrezzate , un campo di bocce e un percorso pedonale .

Tra le migliorie proposte, una strada tra via Gullo e via Giovanni Paolo II , per creare un anello di collegamento tra i due quartieri.

L’intervento interesserà l’area del Museo di Pitagora , includendo: Il rifacimento dell’illuminazione interna e dell’impianto di videosorveglianza ; La riqualificazione delle aree interne ; Il rifacimento dei servizi ; La riqualificazione del percorso pedonale che da via Falcone porta al Museo.

“Un risultato importante, un intervento di rigenerazione urbana proprio nei giorni in cui Crotone è protagonista al Festival Città in Scena a Roma, in cui si parla appunto di recupero di quartieri. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, un ulteriore tassello alla programmazione dell’ente nei quartieri periferici della città”, dichiara l’assessore Bossi.