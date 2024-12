Share on Twitter

Progetto Ionic Tales Turismo delle Radici – 7 borghi, 7 esperienze

Il prossimo 20 Dicembre, presso il Centro Servizi di Cirò (dalle ore 17:00), verrà presentato IONIC TALES, un progetto di sviluppo turistico e territoriale, incentrato sulla promozione delle esperienze enogastronomiche ed artigianali.

Finanziato dal Bando MACEI sul Turismo delle Radici per i piccoli comuni italiani, per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo, la progettualità interessa sette territori della provincia di Crotone:







Pallagorio

Carfizzi

San Nicola dell’Alto

Santa Severina

Crucoli

Cirò

Melissa

Il progetto mira a promuovere e valorizzare il passato identitario del territorio e delle comunità locali, un tempo Magna Grecia, raccontato come un vero e proprio melting pot di culture. Un territorio capace di offrire un’esperienza di viaggio al “turista delle radici” (e non solo), integrata, autentica e sostenibile.

Durante l’evento – organizzato dal gruppo di coordinamento del progetto, Visit Mediterraneo e Pro Tur Media, insieme ai sette comuni – verranno presentate le azioni e strategie di marketing esperienziale e di promozione turistica realizzate attraverso i laboratori delle tradizioni.

Attraverso questa forma di turismo emozionale ed esperienziale, è stato creato un itinerario turistico inedito, con l’obiettivo di porsi come alternativa alle più note destinazioni turistiche calabresi.