Volley Cirò Marina – Arpaia Lamezia 3-0 (25-19/25-18/25-16)

Con la nona vittoria consecutiva, la Volley Cirò Marina mantiene il primato in classifica nel girone A.

Nel big match della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile, la Volley Cirò Marina si impone per 3-0 contro l’Arpaia Lamezia, conquistando così la nona vittoria consecutiva e mantenendo il primato in classifica.

Nel primo set, la squadra di casa scende in campo con grande determinazione. Malena e Sposato, protagoniste in attacco, mettono subito in difficoltà le avversarie. Il vantaggio aumenta rapidamente, portandosi sull’11-6, grazie anche alla solidità difensiva di De Rose, sempre precisa anche in ricezione, supportata da Carluccio e Murru. Canestracci, in regia, organizza al meglio le giocate per le sue attaccanti, consolidando il vantaggio fino al 19-14. Nonostante una timida reazione delle lametine, che recuperano alcuni punti, la squadra di casa non perde la lucidità. Con l’ingresso di Restuccia al posto di Vella, la situazione non cambia e il set si chiude sul 25-19, con Aromolo, appena entrata, che sigla il punto finale.







Nel secondo set, la Volley Cirò Marina non abbassa il ritmo. Murru, determinata in attacco, e un muro efficace di Vella mettono in difficoltà le avversarie. Con un ace di Canestracci al servizio, il punteggio si allunga ulteriormente, portandosi sul 19-13. Restuccia, entrata su Vella, si rende subito utile a muro, mentre Carluccio continua a essere incisiva in attacco. Il set si chiude sul 25-18, con le cirotane che continuano a dimostrare il loro dominio.

Nel terzo set, le ragazze di mister Stara sono cariche e concentrate per chiudere la partita. Lamezia, sotto di due set, sembra in difficoltà a rispondere agli attacchi di Malena, Murru e Sposato. Il punteggio non subisce variazioni significative, e le cirotane si portano sul 18-10. Nonostante i cambi, con Restuccia che entra per Vella e Aromolo per Canestracci, la situazione non cambia. De Rose si conferma una sicurezza in difesa, mentre la squadra continua a comandare il gioco. Il set si chiude sul 25-16, con un’ottima prestazione collettiva.

“Grande soddisfazione per questa vittoria”, commenta mister Stara. “Non è mai facile confermarsi, ma le ragazze sono state estremamente precise e concentrate. Ci godiamo il meritatissimo primo posto, ma siamo consapevoli che siamo ancora all’inizio e ci sono squadre molto più attrezzate per la vittoria del campionato. Iniziamo il girone di ritorno nel migliore dei modi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare ancora più duramente”.

Anche la società esprime grande orgoglio per la squadra, che sta regalando gioie e soddisfazioni con prestazioni di alto livello. La Volley Cirò Marina continua a far sognare i suoi tifosi, che seguono con entusiasmo questa straordinaria stagione.