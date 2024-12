Cirò Marina, 6 dicembre 2024 – Il Beach Soccer, con la sua spettacolarità e la sua energia, trova nuovamente in Cirò Marina una delle sue location più affascinanti e consolidate. La cittadina calabrese è stata selezionata tra le tappe del Campionato di Beach Soccer 2025 della FIGC Lega Nazionale Dilettanti, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama dello sport sulla sabbia.

Per il quinto anno consecutivo, Cirò Marina ospiterà una tappa del campionato, accogliendo alcune delle migliori squadre italiane e internazionali. Questo risultato è il frutto di un impegno costante dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Ferrari e dall’assessore allo sport Ferdinando Alfì, che hanno saputo trasformare ogni evento in una vetrina per il territorio.

Nel corso degli anni, Cirò Marina è diventata sinonimo di Beach Soccer, grazie a una perfetta combinazione di organizzazione, ospitalità e uno scenario naturale unico. Le spiagge di Torrenova, con la loro sabbia dorata e il mare cristallino, si confermano il palcoscenico ideale per ospitare un evento di tale rilievo.

Il percorso che ha portato Cirò Marina a essere una delle capitali italiane del Beach Soccer è costellato di successi. Nel 2024, la tappa del campionato ha visto la partecipazione di 400 atleti, suddivisi tra le competizioni maschili, femminili e juniores. Per quattro giorni, il pubblico ha assistito a 20 partite di altissimo livello, culminate in sfide emozionanti che hanno infiammato gli spalti.

“Cirò Marina non è solo una tappa del campionato: è il simbolo della passione per il Beach Soccer, un luogo dove sport e territorio si fondono in un’esperienza unica,” ha dichiarato l’assessore Alfì durante la presentazione dell’evento eventi estivo.







Il sindaco Ferrari e l’assessore Alfì hanno lavorato incessantemente per garantire infrastrutture di qualità, come l’illuminazione serale che ha permesso lo svolgimento di partite in notturna, tra cui la spettacolare finale della Supercoppa femminile del 2024. Questa attenzione ai dettagli ha reso Cirò Marina un modello di efficienza e accoglienza per gli eventi sportivi.

Con il Campionato di Beach Soccer 2025, Cirò Marina si prepara a vivere un’altra estate all’insegna dello sport e del divertimento. I migliori giocatori d’Italia e d’Europa si sfideranno sulla sabbia, regalando spettacolo e emozioni al pubblico.

Cirò Marina, con il suo impegno e la sua passione, si conferma la capitale del Beach Soccer, pronta a scrivere nuove pagine di successo in questa avvincente disciplina.

