Share on Twitter

Share on Facebook

Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 17:00, presso La Biblioteca della follia di Crotone, si terrà un evento speciale dedicato alla letteratura e alla poesia. L’occasione è la presentazione della nuova Antologia Poetica di Giacomo Brugnano, un’opera che promette di lasciare il segno per la sua intensità e profondità emotiva.

Il nuovo lavoro di Giacomo Brugnano è molto più di una semplice raccolta di poesie. Con circa cento componimenti, questa antologia si presenta come una vera e propria finestra sull’anima di un autore legato profondamente alla sua terra, la Calabria. Attraverso i suoi versi, Brugnano esplora temi universali come l’amore, la pace, la giustizia sociale e il dialogo intergenerazionale. Le poesie, intrise di romanticismo e passione, raccontano storie vere e frammenti di vita vissuta, trasformandoli in un’esperienza letteraria che tocca il cuore di chi legge.







ADVERTISEMENT

Durante l’evento, l’autore dialogherà con Giuseppe Condello, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire i retroscena della sua opera e di immergersi nel suo mondo poetico. L’appuntamento è presso Largo Umberto I, n. 1, a Crotone, un luogo che si prepara a diventare la cornice perfetta per un pomeriggio dedicato alla bellezza della poesia.