Nonostante i numeri della raccolta differenziata continuino a migliorare di mese in mese, il territorio si trova ancora una volta a fare i conti con l’inciviltà di alcuni cittadini. L’abbandono incontrollato di rifiuti resta una piaga, con episodi che non risparmiano né le aree pubbliche né i terreni privati, trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto.

L’ultimo caso, segnalato questa mattina, riguarda una zona particolarmente sensibile per l’alta percorrenza, dovuta alla presenza di scuole e attività commerciali: Via Libertà. Lo spettacolo degradante rappresenta un serio problema non solo per l’ambiente, ma anche per la vivibilità e la sicurezza dei cittadini.







La Polizia Locale è intervenuta sul posto per accertare la situazione e avviare i procedimenti necessari, amministrativi e penali, per abbandono di rifiuti e per individuare i responsabili di questo ennesimo scempio. L’Amministrazione Comunale, impegnata anche nel predisporre impianti di videosorveglianza su tutto il territorio al fine di ridurre anche questa cattiva abitudine, condanna fermamente questi atti di inciviltà che vanificano gli sforzi di una comunità sempre più orientata alla tutela dell’ambiente.

Prosegue il lavoro di sensibilizzazione e controllo sul territorio, ma è fondamentale che ogni cittadino faccia la propria parte nel rispettare le regole, contribuendo così a un paese più pulito e vivibile per tutti.