L’I.I.S. “PERTINI-SANTONI” di Crotone, retto dal D.S. dott.ssa Annamaria Maltese, ha recentemente ricevuto un prestigioso risultato nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ 2021-2027.

Infatti, il Progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052504, relativo al biennio 2022/2024, la cui valutazione ha conseguito il massimo punteggio 100/100, è stato selezionato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE come esempio di “buona pratica”. Il progetto è stato considerato un modello di eccellenza per aver utilizzato il finanziamento concesso con efficacia nelle mobilità realizzate, amministrando la sovvenzione nel pieno rispetto degli obiettivi del Piano Erasmus+, senza il ricorso ad agenzie di supporto, massimizzando l’impatto delle attività implementate, incisive in termini di acquisizione di nuove competenze sia per lo staff che per gli studenti.

Il progetto è stato diretto da un team esperto, composto dalla D.S. dott.ssa Annamaria Maltese, dal Collaboratore Vicario Prof.ssa Stefania Demare quale animatore digitale/webmaster, dalla D.S.G.A. Avv. Marianna Valerio, dal Referente Amministrativo Erasmus+ Dott. Francesco Graziani, con il coordinamento dell’Ambasciatrice Erasmus+ Scuola e Adulti Prof.ssa Ornella Pegoraro, coadiuvata dalle docenti di Lingua Inglese Prof.sse Flavia Bonanno e Floriana Mungari, e dal docente di Grafica Pubblicitaria Prof. Diego Murano.

Il progetto ha previsto 65 mobilità (47 alunni e 18 docenti), con un aumento del numero di partecipanti previsti in candidatura, nel rispetto degli obiettivi del Piano Erasmus+ e secondo gli standard di qualità:

INCLUSIONE E DIVERSITÀ : emanato un bando di selezione inclusivo, equo e trasparente, con partecipazione di tutto lo staff e degli studenti, anche con minori opportunità.

: emanato un bando di selezione inclusivo, equo e trasparente, con partecipazione di tutto lo staff e degli studenti, anche con minori opportunità. SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE : tutte le mobilità sono state gestite nel rispetto della sostenibilità ambientale, privilegiando mezzi ecologici e adottando comportamenti green.

: tutte le mobilità sono state gestite nel rispetto della sostenibilità ambientale, privilegiando mezzi ecologici e adottando comportamenti green. EDUCAZIONE DIGITALE : uso di strumenti e piattaforme digitali (G-suite, eTwinning) per la comunicazione.

: uso di strumenti e piattaforme digitali (G-suite, eTwinning) per la comunicazione. PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLA RETE DELLE ORGANIZZAZIONI ERASMUS+: l’istituto ha ampliato il suo network partecipando alla prima TCA per scuole accreditate in Europa, “Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations”, Stoccolma (online), 11/2/2022, con l’obiettivo di mantenere un’implementazione di qualità dell’accreditamento.

VISITE PREPARATORIE E MOBILITÀ DI GRUPPO DI BREVE PERIODO

Progetto “Nature-Nutrition.Needs” (NNN) con Austria e Finlandia, mirato a promuovere il benessere psico-fisico degli alunni.

con Austria e Finlandia, mirato a promuovere il benessere psico-fisico degli alunni. Progetto “Culture & Sustainability” con la Svezia, per il potenziamento delle competenze linguistiche, interculturali e ambientali di studenti e docenti.

con la Svezia, per il potenziamento delle competenze linguistiche, interculturali e ambientali di studenti e docenti. Progetto “Digital World” con il Portogallo, finalizzato a favorire il successo scolastico degli studenti attraverso innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, scienza, creatività e benessere, facilitando l’orientamento nelle scelte di carriera in un contesto internazionale.

CORSI STRUTTURATI

4 corsi di benchmarking in Finlandia e Estonia, per favorire la transizione digitale ed ecologica dell’istituto.

3 corsi di Lingua Inglese e 1 in metodologia CLIL a Malta, per migliorare le competenze linguistiche e l’applicazione della metodologia CLIL.

Si riporta di seguito il link della Piattaforma di Disseminazione dei Risultati dei Progetti Erasmus con la “project card” e i prodotti del progetto (logo e poster del progetto, UDA realizzate dai docenti nelle classi al loro rientro dalle mobilità, report delle mobilità, lavori degli studenti, video, presentazioni powerpoint), liberamente scaricabili dal pubblico interessato:

Erasmus+ Project Card

Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “Pertini-Santoni”, Istituzione Accreditata Erasmus+ sin dal 2021, che proseguirà il suo percorso di internazionalizzazione, rafforzando la consapevolezza nell’accesso a un’istruzione di qualità in ottica europea e valorizzando le peculiarità territoriali e curriculari come patrimonio per l’intera comunità europea.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Ambasciatrice Erasmus+