Concerto del duo

Paola Benedetta PRECONE, flauto

Davide Vincenzo TROCINO, pianoforte

alla Sala Teatro dell’Istituto Musicale Vinci di Roccabernarda

Roccabernarda – Sabato 7 dicembre 2024, organizzato da AMA Calabria in collaborazione con il Comune di Roccabernarda e l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi, avrà luogo presso la Sala Teatro dell’Istituto Musicale Leonardo Vinci alle ore 18,30 un concerto del duo composto dalla flautista Paola Benedetta Precone e dal pianista Davide Vincenzo Trocino, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura, bando distribuzione teatrale.

Paola Benedetta Precone nasce nella città di Crotone. Fin dal 2009, inizia a nutrire un grande interesse per la musica, passione che coltiva con gli studi liceali. Seguita dal Prof. Antonio Santoro, nel 2017 consegue il diploma in flauto traverso presso il Liceo Musicale “G. V. Gravina” di Crotone. Partecipa a numerosi concerti e concorsi nazionali e internazionali, aggiudicandosi diversi primi premi, tra cui quello della XI edizione di Elia Rosa. Nel 2015 riceve una menzione speciale per gli assoli di flauto al Festival regionale Teatro Scuola III edizione di Girifalco.







Nel 2017 intraprende il suo percorso al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida del M° Nicola Caiazza, terminando il percorso di laurea specialistica il 24 luglio 2024 con votazione 110 e Lode. Ha partecipato a esibizioni da solista, orchestrali, duo flauto-pianoforte e quartetti di flauti. Dal novembre 2023, è docente di flauto al Liceo Musicale “I. I. S. Lucrezia della Valle”.

Davide Vincenzo Trocino, nato a Crotone il 14 dicembre 1999, inizia il suo percorso musicale nel 2005 presso l’Accademia musicale di Crotone diretta dal M° Scerbo. Successivamente, frequenta la Società Beethoven – Acam di Crotone, diventando uno dei pianisti dell’orchestra giovanile Beethoven Acam, diretta dal M° Fernando Romano. Si esibisce regolarmente per le più importanti associazioni musicali calabresi ed è vincitore di numerosi concorsi pianistici.

Ha partecipato a Masterclass di pianoforte con Maestri come Dimitri Petrov, Anastasia Rogaleva e Ivan Donchev, oltre a corsi di perfezionamento come “La tecnica pianistica e l’arte del tocco di Vincenzo Scaramuzza” con Fausto Zadra.

I due giovani musicisti interpreteranno opere di Ennio Morricone, Michele Mangani, Nino Rota, Georges Bizet e François Borne.

Per approfondimenti si invita a visitare il link:

https://www.amaeventi.org/evento/duo-precone-trocino/