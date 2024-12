Share on Twitter

Giornata dello Sport e Notte Bianca: un evento dedicato al benessere e all’inclusione a Crotone

Il 9 dicembre 2024, il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone ospiterà la Giornata dello Sport e Notte Bianca, un’iniziativa promossa dalla Provincia di Crotone, in collaborazione con l’Unione Province d’Italia (UPI) e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’evento si prefigge di unire sport, benessere e divertimento, offrendo una giornata ricca di attività per studenti e cittadini.

Mattina – Saluti istituzionali e avvio delle attività sportive

L’evento inizierà alle ore 9:00 presso l’Auditorium “E. Candigliota” del Liceo Scientifico “Filolao” con i saluti delle autorità, tra cui:

Maria Rosaria Iaccarino , Dirigente Scolastico del Liceo Filolao

, Dirigente Scolastico del Liceo Filolao Vincenzo Voce , Sindaco di Crotone

, Sindaco di Crotone Maria Grazia Vittimberga , Sindaca di Isola Capo Rizzuto

, Sindaca di Isola Capo Rizzuto Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina

Seguirà l’inaugurazione della pista di atletica e del campetto realizzati dalla Provincia di Crotone nell’ambito del POC (Piano Operativo Complementare).







Le attività sportive includeranno:

Rappresentazioni sportive di alcune società coinvolte

di alcune società coinvolte Laboratori funzionali organizzati dal Dipartimento di Scienze Motorie

organizzati dal Dipartimento di Scienze Motorie Circuiti sportivi (IN, OUT)

(IN, OUT) Tornei di pallavolo (3B-15-4S-2L)

Pomeriggio – Benessere e Notte Bianca

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, si terrà un incontro dal titolo “Teorema del Benessere”, con interventi di esperti del settore:

Prof. Santino Mariano , Referente Regionale USP Resp.le Sport

, Referente Regionale USP Resp.le Sport Dott.ssa Francesca Idda , Biologa-Nutrizionista

, Biologa-Nutrizionista Prof. Vincenzo Cairo, Presidente FIDAL Calabria

Dalle ore 16:30, la giornata proseguirà con la Notte Bianca, ricca di tornei e intrattenimenti:

Torneo di pallavolo

Torneo di tennis tavolo

Calcio balilla

Calcio a 5 su gonfiabili

L’evento si concluderà con musica dal vivo, premiazioni e un buffet, accompagnati dall’intrattenimento musicale del DJ Enzino Staff.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di numerose associazioni sportive e culturali del territorio, tra cui:

Pallavolo Crotone

Rari Nantes Auditore Crotone

A.S.D. Achei Crotone

A.S.D. Pattinaggio Artistico Infinity Crotone

EnerGemma Fitness Center Crotone

A.S.D. Milan Runner Crotone

A.S.D. Crescendo Crotone

A.S.D. Sporting Club Crotone

Tra i partner dell’evento figurano la Federazione Italiana di Atletica Leggera, il Polo Tecnico Professionale di Isola Capo Rizzuto, e altre istituzioni locali.

La Giornata dello Sport e Notte Bianca si pone come un momento di aggregazione e inclusione sociale, promuovendo i valori dello sport e del benessere fisico. Grazie alla partecipazione attiva di studenti, docenti e associazioni del territorio, l’evento rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’attività fisica e del gioco come strumenti di crescita e coesione.