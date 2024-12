Share on Twitter

Share on Facebook

Musica, spettacolo, teatro, enogastronomia, le vie in festa, le luci del Natale.

Ed ancora i mercatini di Natale, l’edizione invernale del Kroton Jazz Festival, tanti eventi musicali, serate all’insegna del gusto, il tradizionale tuffo di Capodanno, la magia dell’Epifania e tanti eventi dedicati a tutti i bambini.

Sono gli “ingredienti” del cartellone degli eventi per le festività natalizie “Natale al Centro”.

Le iniziative, che si snoderanno dal 7 dicembre al 6 gennaio, sono state presentate questa mattina nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone nel corso di una conferenza stampa.







ADVERTISEMENT

A presentare il cartellone il sindaco Voce, il vice sindaco Sandro Cretella, che ha coordinato il calendario degli eventi, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano e l’assessore al Turismo Maria Bruni.

Si parte il 7 dicembre con la tradizionale accensione delle “Luci del Natale” alle ore 18.30 in via Vittorio Veneto e piazza Pitagora.

Cinque appuntamenti imperdibili dedicati alla musica jazz con l’edizione invernale del Kroton Jazz Festival:

7 dicembre alle ore 18.30 in via Vittorio Veneto, Rita Ciccarelli & Flowing Gospel.

alle ore 18.30 in via Vittorio Veneto, Rita Ciccarelli & Flowing Gospel. 12 dicembre alle 21.30 nel Centro Storico in via Suriano, Egidio Ventura abraça Jobim.

alle 21.30 nel Centro Storico in via Suriano, Egidio Ventura abraça Jobim. 18 dicembre alle 21.30 nel centro storico in piazza Sant’Angelo, Cuomo – Ciampà – Scaramuzzino Trio – Interplay.

alle 21.30 nel centro storico in piazza Sant’Angelo, Cuomo – Ciampà – Scaramuzzino Trio – Interplay. 19 dicembre alle ore 21.30 in piazza Immacolata, Nives Raso quartetto – Nauplia.

alle ore 21.30 in piazza Immacolata, Nives Raso quartetto – Nauplia. 23 dicembre alle ore 18.30 in via Vittorio Veneto e Piazza Pitagora, Pastor Ron Gospel Show.

Il Festival della Colonna Sonora dal 10 al 12 dicembre e il 13 dicembre la tradizionale Festa di S. Lucia sul lungomare, che prevede anche uno spettacolo dedicato ai bambini.

L’omaggio a Luigi Tenco con Luca Notari il 14 dicembre al Museo di Pitagora e la Festa dei Popoli il 15 dicembre in piazza Mercato.

Ed ancora il tradizionale appuntamento con le vie in festa:

14 dicembre a via Roma,

a via Roma, 17 dicembre in via Firenze,

in via Firenze, 20 dicembre in via Mario Nicoletta,

in via Mario Nicoletta, 22 dicembre in via XXV Aprile.

Il Concerto di Natale della storica Banda “Città di Crotone” il 22 dicembre.

Un altro appuntamento da non perdere è il Wineland, all’insegna del gusto e della musica, dal 27 al 30 dicembre in piazza Mercato.

Il tradizionale tuffo di Capodanno il 1 gennaio fa da preludio a cinque giorni dedicati interamente ai bambini, fino all’Epifania, dal 2 al 6 gennaio in piazza Duomo, con il Cine X-mas, l’Epifania Magic Day e La Valigia di Gianni, spettacolo di teatro di figura.

Ed ancora teatro, musica live in via Vittorio Veneto, i tradizionali mercatini di Natale, l’omaggio a Rino Gaetano e a Giacomo Puccini in occasione del centenario della scomparsa.

Uno straordinario evento sarà ospitato dal Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza: