Entra nella piena funzionalità il nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”

Dopo i concerti inaugurali di Sergio Cammariere e in attesa di ospitare, nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro”, il prossimo 20 dicembre lo spettacolo internazionale “Michael the show in orchestra”, la Giunta Comunale ha approvato le tariffe e il disciplinare d’uso per l’utilizzo della struttura.

Lo comunica il vice sindaco Sandro Cretella.

Dopo aver stabilito, lo scorso ottobre, con proprio provvedimento, le linee guida per la gestione del Teatro, con il provvedimento adottato ieri dalla Giunta si rende esecutivo il percorso per garantire lo svolgimento, già dagli inizi del 2025, dei primi eventi, sia da parte dell’ente, sia da parte di privati nel teatro comunale cittadino.







L’atto approvato disciplina l’uso del Teatro Scaramuzza da parte di:

associazioni,

persone fisiche,

società,

enti,

fondazioni,

cooperative

e istituzioni,

definendo anche le relative tariffe per l’utilizzo.

Sono previste riduzioni sulle tariffe, già contenute dal punto di vista economico, a favore di iniziative promosse da associazioni culturali, enti, fondazioni e cooperative che non abbiano finalità di lucro.