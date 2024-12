Share on Twitter

XXXV edizione Concorso Presepe

INAUGURAZIONE MOSTRA DI PRESEPI

Castello di Carlo V – Torre Aiutante

Domenica 5 dicembre 2024 ore 17.00

Domenica 8 dicembre alle ore 17.00, nell’ambito delle attività del 35° Concorso Presepe, il Movimento Vivere In, in collaborazione con l’associazione Multitracce, inaugura la mostra di presepi nella Torre Aiutante del Castello.

Sarà presente don Stefano Cava, Assistente diocesano del Movimento Vivere In e Direttore Caritas.







La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2025, nei seguenti giorni e orari: