La città di Crotone è stata protagonista al Festival della Rigenerazione Urbana “Città in scena” che si è tenuto presso l’Auditorium di Roma.

Il festival, che racconta e celebra la capacità progettuale delle città italiane, soprattutto di quelle intermedie, mette in luce forme e modelli di trasformazione incentrati su inclusione, sostenibilità e resilienza.

Un evento di settore tra i più importanti a livello internazionale. Non a caso, tra i relatori era presente Carlos Moreno, il luminare della rigenerazione urbana e ideatore delle “città dei 15 minuti”.

L’intervento dell’assessore al PNRR Luca Bossi, che ha descritto l’azione di rigenerazione urbana dei quartieri cittadini attraverso la creazione e la riqualificazione di impianti sportivi destinati alla pratica di molteplici discipline, con particolare enfasi sulla nascente Cittadella dello Sport, ha riscosso particolare apprezzamento da parte degli addetti e degli operatori presenti. Sono stati sottolineati due aspetti principali scaturiti dalla presentazione:

La capacità progettuale e di realizzazione in breve tempo

Il fatto che gli interventi non siano isolati, ma pienamente inseriti in un’azione complessiva di recupero urbano

Altro elemento che ha particolarmente suscitato l’attenzione degli operatori è il fatto che l’azione da parte dell’ente sia stata condotta a costo zero per i cittadini, grazie all’utilizzo di risorse derivanti da finanziamenti ottenuti attraverso una progettazione mirata.







Il percorso è stato definito un vero e proprio modello virtuoso di rigenerazione urbana da seguire in altre realtà.

Nell’ambito del festival, inoltre, Crotone è stata selezionata insieme ad altre 14 città italiane per condurre uno studio da parte della fondazione IFEL sulle città rigenerative. Lo studio, presentato dal direttore IFEL, analizza i principali investimenti in rigenerazione urbana dei comuni italiani.

“I riscontri positivi ottenuti a questo prestigioso evento confortano il lavoro che abbiamo e stiamo portando avanti in materia di rigenerazione urbana. Ringrazio, come ho avuto modo di rimarcare durante il mio intervento, gli uffici che con grande spirito di servizio e professionalità hanno collaborato a questo percorso” ha dichiarato l’assessore Bossi.