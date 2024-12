Sono stati affidati i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “Scuola primaria R. Bevilacqua” di via Pirandello.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Si tratta di un investimento di complessivi 1.250.000 euro con i quali l’amministrazione procederà ad interventi che riguardano un edificio su due livelli: il piano terra con una superficie utile di 742 mq e un primo piano con una superficie utile di 732 mq.







Gli obiettivi che il progetto dell’Ente si prefigge si riassumono fondamentalmente in tre macro categorie: adeguamento sismico del fabbricato, efficientamento energetico e rivisitazione di tutto l’impianto elettrico.

I tecnici dell’Ente hanno effettuato, prioritariamente, un rilievo capillare dell’intera struttura sia geometrico che per quanto riguarda i materiali e le loro caratteristiche.

Sono state poi effettuate indagini e prove in sito, sia in fondazione che in elevazione, oltre a indagini geognostiche e prove geotecniche, anche di tipo sismico, congruenti con l’importanza e la rilevanza dell’intervento proposto.

Il progetto di adeguamento sismico prevede l’adeguamento degli elementi strutturali nell’ottica della maggiore sicurezza della struttura.

Un intervento consistente è rappresentato dall’efficientamento energetico, con l’installazione di pannelli isolanti e la sostituzione degli infissi con importanti caratteristiche termiche.

È previsto, inoltre, la rivisitazione dell’impianto elettrico con la creazione di un quadro elettrico generale.