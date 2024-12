Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “BOMBE SU BOMBE”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Carboidrati, prodotto da Vezio Bacci, Enzo Longobardi per Azzura music e distribuito da ADA label.

Il brano è una sequenza d’immagini drammatiche raccontate in un flusso musicale con lo scopo (oppure “atto ad amplificare”) di amplificare la consapevolezza del terrore in cui continua a versare buona parte del mondo. La canzone segue una melodia semplice, insistente, che s’installa su un’armonia essenziale e si riempie di un testo evocativo, rappresentativo, diretto, nel quale il ritornello “Bombe su Bombe” ricopre quasi una funzione mantrica. Si crea così nel brano un contrasto tra l’atmosfera musicale, soave, e la tematica, tetra, che viene trattata. Pasquale Sculco, autore e compositore del brano, afferma in merito:

“Il brano è un ulteriore tentativo di stimolare la consapevolezza sulla tragicità e l’orrore dei luoghi di guerra in cui: “ti svegli e boom esplodi”. Tutto questo è inaccettabile, lo è sempre stato, ma oggi lo è ancora di più dopo tutto quello che la storia ha raccontato e per quello che avremmo dovuto imparare. Inoltre suonare l’orrore in modo scanzonato è stato inizialmente spontaneo e, solo in un secondo momento, ho avuto modo di comprendere che quella leggerezza voleva essere metaforicamente un messaggio di speranza, un modo per esorcizzare la paura ed alleviare il dolore. L’arte, in fondo, come d’altronde diceva qualcuno, difficilmente cambia le cose, ma dona al presente la possibilità che le cose un giorno possano cambiare”

“Bombe su Bombe” nel giorno della sua pubblicazione è stato utilizzato dal programma Blob su Rai3, andato in onda il 06-12-24, per accompagnare le struggenti immagini di guerra che hanno chiuso la puntata.

Il brano, inoltre, è stato registrato presso l’home studio “Bottega dell’arte”, prodotta da Vezio Bacci, Enzo Longobardi per Azzurra music; è stato mixato, masterizzato da Paolo Lovat e distribuito da ADA Warner.

BIOGRAFIA CARBOIDRATI







Carboidrati è il nome d’arte del cantautore, musicista calabrese Pasquale Sculco. Nato nel 1994 a Firenze è stato per 13 anni il leader della omonima band “I Carboidrati”, concorrenti di “Amici di Maria de Filippi” fino alla fase del serale.

In seguito a scelte di vita importanti i componenti della band hanno deciso di non continuare più con il progetto e nel 2020 il front-man esordisce come solista mantenendo, però, lo stesso nome “CARBOIDRATI”. Dopo diverse pubblicazioni discografiche (Pane e nostalgia, Quando T’innamori, Senza meta, Tornare, Maestro John), eventi live e comparse in televisione (Tg1, Blob, Evviva il video box) entra come cantautore nel programma “Calcio Totale” in diretta su Raisport ein replica su Rai2. Nel programma di calcio, condotto da Paolo Paganini e con ospiti noti del mondo del calcio (Fulvio Collovati, Angelo di Livio, Domenico Marocchino, Laura Barth, Tiziano Pieri), scrive e interpreta brani con la chitarra a sfondo ironico sugli ospiti in studio e scrive anche la sigla del programma.

Molto significativa è stata nell’agosto del 2022 la pubblicazione del singolo dal titolo “tornare”, dedicato a tutte le persone che vivono lontane dalla loro terra d’origine e che nutrono dentro il latente/costante desiderio di tornare a casa. Grazie a questa pubblicazione realizza un tour estivo che attraversa diverse città italiane e partecipa a importanti iniziative come lo “Omnia è tour”, insieme al noto cantautore calabrese Peppe Voltarelli.

Nel Dicembre dello stesso anno cura ed esegue le musiche dello spettacolo teatrale “Io…Rino” che vede coinvolto anche il noto attore, vincitore del premio David di Donatello, Giorgio Colangeli che ha prestato la sua voce alla lettura di monologhi originali in cui si racconta il periodo di difficoltà del cantautore calabrese.

Nel Gennaio del 2023 su Rai2 partecipa al programma “E viva il videobox”, spin-off del programma “Viva Rai2” in cui ha presentato per la prima volta il brano inedito “Maestro John”, prodotto insieme a Vezio Bacci.

A Febbraio dello stesso anno, durante il periodo del “Festival di Sanremo”, viene ripreso dalle telecamere di “Blob” e nuovamente esegue il brano “Maestro John” che viene mandato per più giorni in onda su Rai3 e viene inserito anche nello “TG1 speciale Sanremo”, andato in onda la domenica successiva alla finale del festival.

È dopo queste esperienze che nello stesso mese prende parte, come suggerito all’inizio, alla trasmissione televisiva “Calcio totale”. In chiusura del 2023 scrive la canzone “Padre” con la quale ha vinto il “Premio Repubblica di Sano Marino” al concorso del Vaticano “Christian contest” e che gli ha permesso di partecipare all’udienza privata del Papa dedicata ai finalisti del contest.

Nel 2024 il videoclip del brano “Maestro John” viene selezionato, dalla direttrice artistica Grazia di Michele, come finalista nel festival della cinematografia sociale “Tulipani di seta nera”. Sempre nell’aprile del 2024 Carboidrati firma un contratto discografico con la storica etichetta indipendente Azzurra Music con la quale, ad oggi, con la produzione di Enzo Longobardi e Vezio Bacci, ha pubblicato oltre dieci brani in poco più di sei mesi, entrando anche in playlist editoriali di spotify, e ha svolto un ricco tour estivo tra concerti con la band e ospitate.

